"По-добре един ден като сокол, отколкото 100 години като мишка": Какво е намислил Вучич на Балканите?

"По-добре да живееш един ден като сокол, отколкото 100 години като мишка", каза сръбският президент Александър Вучич, но не в своята родина, а в град Требине, Република Сръбска, където присъстваше и бившият президент на сръбската автономна област Милорад Додик, предаде Скопје1.мк. След действията на САЩ във Венецуела езикът на Вучич сякаш стана по-остър напоследък, свика Съвет по сигурността във връзка с международната ситуация, но и заради регионалната сигурност.

Мирът на Балканите и "мръсната кампания срещу Сърбия"

Проблемите на Вучич изглежда са конкретни държави - Косово, Хърватия, на Босна и Херцеговина и на Черна гора.

Той спомена именно техните столици и обвини властите там в мръсна кампания срещу страната му, но забележете обеща да не мълчи, да не се ласкае, но и да не се срамува от истината.

Също така той обеща, че Сърбия ще "направи всичко възможно, за да запази мира в региона".

„Ще се погрижим да запазим мира. Малки сме, не можем да се конфронтираме твърде много с големите, но намерихме сили да кажем истината и винаги ще я имаме. По-добре е да живееш като сокол един ден, отколкото да се криеш като мишка сто години. Сърбия се гордее с това и това е съдбата на сръбския народ“, каза Вучич и предупреди, че в света се задават големи бури. ОЩЕ: Мир, стабилност и икономически растеж: Вучич очерта приоритетите си за 2026 г.

Правото на силния и въоръжаването на Сърбия

Вучич заговори за правото на силния, макар и да го използва в негативен контекст по повод събитията във Венецуела.

Според него те ясно показват, че международното публично право и Уставът на Организацията на обединените нации на практика не функционират и че правото на по-силния доминира в света, съобщи македонската мзедия "Булевард".

Междувременно преди два дни след края на заседанието на Съвета за национална сигурност на Сърбия, Вучич коментира, че страната в момента не е изправена пред пряка заплаха за сигурността, но че следи отблизо ситуацията в региона и света, предаде 24Инфо.

Ето защо Сърбия ще удвои военните си способности през следващата година и половина, с изключение на личния състав, който ще бъде увеличен с около 30%, допълва Рацин.

Освен това сръбският президент е намислил повторно да въведе военна служба в страната, за да укрепи страната и да повлияе на младежта. ОЩЕ: "Трябва да разчитаме на себе си": Вучич обяви мащабно превъоръжаване