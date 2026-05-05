Идват ли нови земетресения: Наблюдава се постоянна деформация в Егейско море

05 май 2026, 13:56 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Отшумяването на сеизмичната активност на гръцкия остров Санторини не е сложило край на основната криза, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на нови данни, които показват постоянна деформация в южната вулканична дъга на Егейско море. Сеизмичността е намаляла след пика през февруари 2025 г., но „не се е върнала до нивата си отпреди кризата“, каза Маргарита Сегу от Британската геоложка служба. Седмичните събития с магнитуд над 2 все още не падат постоянно под пет

Деформацията

По-поразително е, че изследователите съобщават за ускоряваща се асеизмична деформация: Цикладите се „отварят“ със 17 милиметра годишно, в сравнение с 3,8 преди това.

„Районът остава силно активен“, каза тя, добавяйки, че механизмът зад кризата от миналата година „все още съществува“.

По-дълбоките причини продължават да съществуват и учените не могат да предскажат кога бавната деформация може да се превърне в сеизмична. Сегу сравни процеса с шоколад: крехък, когато е студен, гъвкав, когато е топъл. Тя настоя за по-бърз анализ на данните, включително изкуствен интелект в реално време, отбелязвайки, че Гърция все още не разполага с изображения с висока резолюция по време на земетресения.

Промените след земетресенията

Февруарската криза измести Астипалея и Наксос със сантиметри и потопи вулкана Колумбо на морското дъно с 19 сантиметра. Констатациите ще бъдат представени на конференцията на Европейския съюз по геонауки във Виена във вторник, като ще се подчертае необходимостта от постоянен мониторинг и готовност в целия регион. ОЩЕ: Последна информация за сеизмичната активност в района на Санторини

Егейско море Гърция Санторини земетресение сеизмична активност
Деница Китанова Редактор
