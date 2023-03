Да разпродадеш всичките си трофеи, за да дадеш бъдеще на бедни деца (ВИДЕО)

И Абдул-Джабар бе в залата, за да предаде щафетата на Краля. Това показа нагледно какъв човек е 218-сантиметровият бивш център – за него всичко е преходно и най-важното не са някакви рекорди, материални придобивки или много пари. Не, за него най-важното е следващото поколение и какво той оставя на света.

Именно поради тази причина преди точно 4 години Абдул-Джабар реши да продаде шампионските си пръстени, наградите си за „Най-полезен играч“ в НБА и други свои неща, свързани с баскетболната му кариера, за да осигури бъдеще за деца в неравностойно положение. Легендата пусна на търг общо 234 вещи, от които четири от шестте му шампионски пръстена.

