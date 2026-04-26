Историческо! Александър Везенков отново е №1 в Евролигата!

Баскетболната звезда на България Александър Везенков спечели наградата за най-полезен играч на Евролигата за сезон 2025-2026! Той взима най-високото индивидуално отличие в турнира за втори път след 2022-2023. Асът на Олимпиакос е едва вторият играч, който може да се похвали с подобно постижение след Антъни Паркър, който грабва приза през през 2004-2005 и 2005-2006. Везенков поведе гранда от Пирея до най-добрия резултат в редовния сезон и направи една от най-силните кампании в кариерата си.

Наградата, определена чрез гласове на капитаните и старши треньорите на отборите от Евролигата (по 35%), акредитирани медии (20%) и фенове (10%), постави 30-годишния Везенков пред гарда на Жалгирис Каунас Силвен Франсиско, който се класира втори, и Илайджа Брайънт от Апоел Тел Авив, който завърши на трето място. Саша Везенков е лидер по реализирани точки на мач с 19,4, номер 1 класацията за на-полезен коефициент с 23,1, завърши пети по борби (6,6 борби) и трети по отбелязани кошове за две точки (4,9) през настоящата кампания.

Българинът отбелязваше двуцифрен брой точки в 33 от 34-те си мача и достигна 20 или повече точки 19 пъти. Той записа четири дабъл-дабъл , а Олимпиакос завърши с баланс 26-12 - трети път, в който клубът оглавява класирането в редовния сезон през последните четири години.

Везенков също така влезе в идеалния отбор на Евролигата за четвърти път в кариерата си, изравнявайки се с Димитрис Диамантидис и изоставайки само от Хуан Карлос Наваро, който е избиран пет пъти. Той става третият играч на Олимпиакос, спечелил наградата за най-полезен играч на Евролигата, след Милош Теодосич (2009-2010) и Василис Спанулис (2012-2013).