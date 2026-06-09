Тити Папазов атакува федерацията: Съдийска грешка ли донесе титлата на Ботвеград във финала на НБЛ?

Финалът на националната баскетболна лига в петък стана повод за скандал сред експертите и привържениците на спорта. Полемиката се създаде около отиграването на баскетболиста на Балкан Травис Макконико. 3 секунди преди края на мача плеймейкърът отбеляза победния кош, който гарантира титлата за ботевградчани, но на видеото, публикувано по-късно от BGbasket се поражда съмнение за крачки.

Съмнения за крачки преди финалния кош за Балкан във финала създадоха полемика в баскетболните среди

"Съмненията за крачки на американеца са съвсем основателни. Но има ли такива? Ще си позволя да пусна ситуацията на забавен каданс, защото ситуацията го изисква. Сигурен съм, че феновете на Балкан ще броят само до 2, докато тези на Локомотив Пловдив до 3, даже 4. Забележете кога Маконико хваща с две ръце топката и пребройте сами. Успех!", написа баскетболният треньор Валентин Ангелов, който сподели забавените кадри на финалното отиграване на стената си.

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В коментарите се развихри дискусия, в която се отлизи коментара на Тити Папазов. Ето какво написа президентът на Левски:

"Крачките не са коментар. Те са категорични. Дори новото правило което има вече с така наречената нулева стъпка не важи, защото крачките са 0,1,2,3. Крачки, който се оказаха решителни за изхода на двубоя и промениха шампиона!

Никой в Ботевград, прекрасната публика, добър борещ се до последно винаги отбор, много добър треньор!

Виновни са тези, които допуснаха единият от двата отбора да определя кои съдии да свирят мача.

Ръководството на Балкан знаеше горчивата истина, а тя е! По- добре играещия баскетбол отбор в тази серия дори и за хората от Балкан беше отбора шлагер в това първенство ЛОКОМОТИВ!!!!

Факторите в Балкан успяха. Определиха кой да не свири! Те успяха, защото се бориха за своята кауза!

Целта оправда средствата е сентенция да оправдаеш своя некоректна, недостойно особено в спорта позиция!

Сега идва ред на виновните!"

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"Тези които трябваше просто да кажат: “ Господа ние не Ви се бъркахме когато вие правихте лятото на 2025 този “ шампионски” отбор. Вие няма да ни се бъркате когато ние искаме да направим шампионска номинация за истински 5 ти финал”

Шампионска номинация е тази която днес няма да се налага да гледаме видео с грешни решения за мача. Най- малкото едно с фатална грешка променяща реалния (истински)

ЛОКОМОТИВ ПОБЕДИТЕЛ!!

След 05.10.2026 мога категорично да обещая, че ако успея да стана президент на Българския Баскетбол няма да има възможност нито един клуб да получи права да се бърка на съдийската комисия! За да се уверите, че ще е така просто ме изберете!", написа Тити.

В петък вечер (05.06) Балкан Ботевград надвиха "новака" в НБЛ Локомотив Пловдив в жесток финален сблъсък за златото. Това е осма шампионска титла за ботевградчани.