Кабинетът "Радев":

Везенков, нов американец и колежанска звезда в списъка на България за мача срещу Норвегия

09 юни 2026, 11:24 часа 571 прочитания 0 коментара

От Българската федерация по баскетбол съобщиха кои са имената на баскетболистите, които попадат в разширения състав на националния отбор за двубоя срещу Норвегия. В списъка бе включен и шампионът за 2026 на Евролигата Александър Везенков. 

Александър Везенков взима участие в подготовката на България за квалификациите за Евробаскет 2029

В състава за предквалификациите за Евробаскет 2029 се появяват и две нови имена. В подготовката за мача на 5 юли в "Арена Ботевград" селекцеионерът Любомир Минчев включва за първи път натурализирания американец Умоджа Гибсън, който се състезава за словенския Цедевита Любляна, а също и българската звезда на колежанското първенство в САЩ - Александър Гавалюгов.

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Александър Гавалюгов

Друга изненада е отсъствието на двама от досегашните основни играчи на "лъвовете" - Коди Милър-Макинтайър и Константин Костадинов. 

Родните ни национали са лидери в група "В", а на точка зад е тимът на Норвегия. Предстоящата среща ще определи кой ще заеме челната позиция в групата. На българите им е нужна победа с поне 10 точки разлика, за да си гарантират първото място и продължаването към следващата фаза на квалификациите. Тази точкова разлика е важна, защото "лъвовете" отстъпиха на скандинавците с 67:76 в първата среща.

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Александър Гавалюгов

А ето и съставът на България: 

Умоджа Гибсън - Цедевита Любляна (Словения)

Константин Тошков - Балкан Ботевград

Александър Гавалюгов - Санта Клара (NCAA, САЩ)

Павлин Иванов - Спартак Плевен

Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

Кръстомир Михов - Локомотив Пловдив

Мартин Русев - Спартак Плевен

Мирослав Васов - Рилски спортист

Борислав Младенов - Виена (Австрия)

Иван Алипиев - Римини (Италия)

Иван Спиров - Кливланд стейт (NCAA, САЩ)

Христо Бъчков - Рилски спортист

Йордан Минчев - Кемнитц (Германия)

Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

Цветомир Чернокожев - Черно море

Андрей Иванов - Балкан Ботевград

Билетите за срещата вече са в продажба.

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Национален отбор по баскетбол Александър Везенков
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
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