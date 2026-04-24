Отново на върха на европейския баскетбол! Удостоиха Александър Везенков с огромна чест

24 април 2026, 14:42 часа 459 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Баскетболната звезда на България Александър Везенков попадна за четвърти път в кариерата си в идеалния отбор на баскетболната Евролига за мъже. Избрана чрез комбинирано гласуване на старши треньорите (35%), капитаните на отборите (35%), медии (20%) и фенове (10%), идеалната петица на турнира съчетава доказани суперзвезди с изявени изпълнители, които оставиха отпечатък върху сезон 2025/2026.

Везенков и съотборникът му от Олимпиакос Никола Милутинов оглавяват списъка, след като изведоха „червените“ до най-добрия резултат на тима в редовния сезон на лигата, докато трима отличени за първи път спечелиха местата си чрез постоянство, лидерство и незабравими индивидуални изпълнения - Илайджа Брайънт от Апоел Тел Авив, Силвен Франсиско от Жалгирис и Жан Монтеро от Валенсия.

Една от доминиращите сили на съвременната ера на Евролигата - Александър Везенков, направи още един майсторски сезон, за да спечели четвъртия си избор в първия отбор на Евролигата, пише официалният сайт на турнира.

Александър Везенков

Александър Везенков оглавява подреждането в лигата по индекс на представяне (PIR) - 23.1 и вече спечели трофея „Алфонсо Форд“ за най-добър реализатор със средно 19.4 точки на мач, като същевременно помогна на Олимпиакос да завърши на върха в класирането през редовния сезон с 26 победи и 12 загуби. Образец за ефикасност и постоянство, Везенков вкара двуцифрен брой точки във всичките си 34 срещи с изключение на една и отбеляза поне 20 точки в 19 двубоя.

Българският национал също така се нареди сред най-добрите борци в престижния турнир с 6.6 на мач и записа 23 мача с PIR от 20 или по-висок. Той беше обявен за най-полезен играч (MVP) на месеца за януари и събра най-много отличия за MVP на кръга в лигата - три. Това четвърто включване в идеалния тим го изравнява на второ място по този показател, затвърждавайки наследството му като един от най-впечатляващи състезатели в историята на Евролигата.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
