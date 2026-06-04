Спорт:

Съдийски скандал в баскетбола преди мача за титлата! Локо Пловдив постави 5 важни въпроса (ВИДЕО)

04 юни 2026, 11:39 часа 556 прочитания 0 коментара

Баскетболният отбор на Локомотив Пловдив, който се бори с Балкан Ботевград за титлата в Националната баскетболна лига, изрази притеснения за съдийството преди решаващия пети мач. От пловдивския тим излязоха с официална декларация, в която зададоха пет важни въпроса и настояват да получат отговори преди срещата. Също така отборът публикува и видео от камерите в зала "Сила". Ето какво написаха от Локомотив (без редакторска намеса):

Локомотив Пловдив с опасения за съдийството преди последния мач с Балкан

"След като изпратихме официален имейл по поставените от нас въпроси и до този момент не получихме отговор, сме принудени да се обърнем публично към баскетболната общественост.

Споделяме видео от случилото се след четвъртия мач, в което участват представители на семейство Гавалюгови и г-н Ресиловски, председател на Съдийската комисия. Оставяме на обществеността сама да прецени дали показаното поведение съответства на принципите на спортсменството, феърплея, безпристрастността и взаимното уважение, които следва да бъдат в основата на българския баскетбол.

Отбелязваме също така, че случилото се по никакъв начин не е намерило отражение в официалния доклад след срещата.

В тази връзка поставяме следните въпроси:

Още: Историята, която никой не очакваше: Как Локо Пловдив превърна невъзможното в реалност

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

БК Локомотив Пловдив

- Има ли връзка между описаната ситуация и факта, че вече трети ден не е обявен съдийският наряд за следващия мач, при положение че до началото му остават по-малко от 48 часа?

- Вярна ли е информацията, която все по-активно се коментира в баскетболните среди, че след упражнен натиск от страна на представители на Балкан Ботевград е извършена промяна в първоначално определения съдийски наряд по отношение на съдия №1 в България?

- Ако подобна промяна е факт, на какви основания е направена и какъв сигнал се изпраща към съдийската общност относно независимостта и защитата на съдиите при изпълнение на техните задължения?

- Кой участва във вземането на решения относно определянето на съдийските наряди и съгласувани ли са тези решения със Стефка Славова или със Сашо Везенков в качеството му на вицепрезидент на БФБ и президент на Балкан Ботевград, което очевидно НЕ е конфликт на интереси спрямо заеманите длъжности?

- Какви са реалните причини за забавянето при определянето и обявяването на съдийския наряд?

Считаме, че тези въпроси заслужават ясен, официален и публичен отговор в интерес на прозрачността, доверието в институциите и равнопоставеността на всички участници в първенството.

Очакваме своевременна реакция от компетентните органи."

Още: Фурорът в НБЛ е готов да убива грандове: Обяви нов спонсор и се прицели в титлата (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НБЛ Балкан Ботевград БК Локомотив Пловдив
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Баскетбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес