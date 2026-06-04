Съдийски скандал в баскетбола преди мача за титлата! Локо Пловдив постави 5 важни въпроса (ВИДЕО)

Баскетболният отбор на Локомотив Пловдив, който се бори с Балкан Ботевград за титлата в Националната баскетболна лига, изрази притеснения за съдийството преди решаващия пети мач. От пловдивския тим излязоха с официална декларация, в която зададоха пет важни въпроса и настояват да получат отговори преди срещата. Също така отборът публикува и видео от камерите в зала "Сила". Ето какво написаха от Локомотив (без редакторска намеса):

Локомотив Пловдив с опасения за съдийството преди последния мач с Балкан

"След като изпратихме официален имейл по поставените от нас въпроси и до този момент не получихме отговор, сме принудени да се обърнем публично към баскетболната общественост.

Споделяме видео от случилото се след четвъртия мач, в което участват представители на семейство Гавалюгови и г-н Ресиловски, председател на Съдийската комисия. Оставяме на обществеността сама да прецени дали показаното поведение съответства на принципите на спортсменството, феърплея, безпристрастността и взаимното уважение, които следва да бъдат в основата на българския баскетбол.

Отбелязваме също така, че случилото се по никакъв начин не е намерило отражение в официалния доклад след срещата.

В тази връзка поставяме следните въпроси:

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- Има ли връзка между описаната ситуация и факта, че вече трети ден не е обявен съдийският наряд за следващия мач, при положение че до началото му остават по-малко от 48 часа?

- Вярна ли е информацията, която все по-активно се коментира в баскетболните среди, че след упражнен натиск от страна на представители на Балкан Ботевград е извършена промяна в първоначално определения съдийски наряд по отношение на съдия №1 в България?

- Ако подобна промяна е факт, на какви основания е направена и какъв сигнал се изпраща към съдийската общност относно независимостта и защитата на съдиите при изпълнение на техните задължения?

- Кой участва във вземането на решения относно определянето на съдийските наряди и съгласувани ли са тези решения със Стефка Славова или със Сашо Везенков в качеството му на вицепрезидент на БФБ и президент на Балкан Ботевград, което очевидно НЕ е конфликт на интереси спрямо заеманите длъжности?

- Какви са реалните причини за забавянето при определянето и обявяването на съдийския наряд?

Считаме, че тези въпроси заслужават ясен, официален и публичен отговор в интерес на прозрачността, доверието в институциите и равнопоставеността на всички участници в първенството.

Очакваме своевременна реакция от компетентните органи."

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