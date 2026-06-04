Финалът на НБЛ: Кога и къде да гледаме сблъсъка между Балкан и Локомотив Пловдив

Финалът на Националната баскетболна лига е почти тук. Този сезон предостави на публиката изключителна палитра от оспорвани срещи и обрати в класирането. Последните оцелели след плейофите, които се изиграха през май, са утвърденият тим на Балкан Ботевград и "новаците" в Лигата - отборът на Локомотив Пловдив. Страстите са силно нажежени след като ботевградчани сложиха край на серията от 2:0 победи в полза на "желедничарите" и я изравниха при гостуванията си в Пловдив. Предстоящият сблъсък ще определи дали Балкан ще вдигнат своята осма титла или Локомотив ще се сдобие с исторически първи успех в НБЛ.

Балкан Ботевград срещу Локомотив Пловдив: Начален час и ТВ

Още от първия си сезон в най-високото ниво на българския баскетбол Локомотив Пловдив извоюваха своето място на финала, след като отсрани един от фаворитите - тимът на Рилски спортист, който завърши първи в редовния сезон. Ботевградчани бяха консистентни през цялата година, заемайки челните позиции в класирането и очаквано се класираха за последната фаза. Двата тима се срещнаха вече четири пъти, като учудващо си размениха по две победи, но пред чужда публика. Двубоят, който ще определи победителят в тази ожесточена надпревара е в петък (5 юни) в "Арена Ботевград".

Още: Историята, която никой не очакваше: Как Локо Пловдив превърна невъзможното в реалност

В колко часа започва финалната среща?

Мачът започва в 19:15 часа и ще бъде предаван пряко по телевизията. Още преди началото на срещата обаче се създаде напрежение, след като от Локомотив Пловдив излязоха с официална декларация, в която изразяват притеснения за предстоящото съдийство.

Коя телевизия ще предава мача на живо?

Срещата ще бъде предавана на живо в ефира на Max Sport 2 от 19:00 часа. Очаква се зрелищна среща между двата тима и интрига до самия край, подходяща за един истински финал.

Още: Заради мача с ЦСКА: Локомотив Пловдив призова за промяна на датата в баскетболните плейофи