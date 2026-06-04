Кабинетът "Радев":

Финалът на НБЛ: Кога и къде да гледаме сблъсъка между Балкан и Локомотив Пловдив

04 юни 2026, 21:00 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: БК "Локомотив Пловдив"
Финалът на НБЛ: Кога и къде да гледаме сблъсъка между Балкан и Локомотив Пловдив

Финалът на Националната баскетболна лига е почти тук. Този сезон предостави на публиката изключителна палитра от оспорвани срещи и обрати в класирането. Последните оцелели след плейофите, които се изиграха през май, са утвърденият тим на Балкан Ботевград и "новаците" в Лигата - отборът на Локомотив Пловдив. Страстите са силно нажежени след като ботевградчани сложиха край на серията от 2:0 победи в полза на "желедничарите" и я изравниха при гостуванията си в Пловдив. Предстоящият сблъсък ще определи дали Балкан ще вдигнат своята осма титла или Локомотив ще се сдобие с исторически първи успех в НБЛ. 

Балкан Ботевград срещу Локомотив Пловдив: Начален час и ТВ

Още от първия си сезон в най-високото ниво на българския баскетбол Локомотив Пловдив извоюваха своето място на финала, след като отсрани един от фаворитите - тимът на Рилски спортист, който завърши първи в редовния сезон. Ботевградчани бяха консистентни през цялата година, заемайки челните позиции в класирането и очаквано се класираха за последната фаза. Двата тима се срещнаха вече четири пъти, като учудващо си размениха по две победи, но пред чужда публика. Двубоят, който ще определи победителят в тази ожесточена надпревара е в петък (5 юни) в "Арена Ботевград". 

Още: Историята, която никой не очакваше: Как Локо Пловдив превърна невъзможното в реалност

Локомотив Пловдив / Балкан

В колко часа започва финалната среща?

Мачът започва в 19:15 часа и ще бъде предаван пряко по телевизията. Още преди началото на срещата обаче се създаде напрежение, след като от Локомотив Пловдив излязоха с официална декларация, в която изразяват притеснения за предстоящото съдийство.

Коя телевизия ще предава мача на живо?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Срещата ще бъде предавана на живо в ефира на Max Sport 2 от 19:00 часа. Очаква се зрелищна среща между двата тима и интрига до самия край, подходяща за един истински финал. 

Още: Заради мача с ЦСКА: Локомотив Пловдив призова за промяна на датата в баскетболните плейофи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НБЛ Балкан Ботевград БК Локомотив Пловдив
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес