Олимпиакос покори редовния сезон в Евролигата: Везенков отново бе над всички

Олимпиакос отново показа класа, като завърши на първо място в редовния сезон на Евролига. Това е втори пореден и общо трети такъв успех за отбора в рамките на последните четири години. В последния, 38-и кръг, гърците се наложиха у дома с 85:76 над Олимпия Милано и стигнаха до 26 победи през кампанията. Така те си осигуриха върха, изпреварвайки Валенсия, който остава втори с два успеха по-малко към момента.

Везенков изведе Олимпиакос до върха в Европа

В основата на победата бе българинът Александър Везенков, който реализира 20 точки, добави четири борби и две отнети топки и отново бе сред най-полезните играчи със записан коефициент на полезно действие от 15.

Още: Саша Везенков след победата в София: “Не съм доволен, мечтая да напълним залата с националния отбор“

Срещата премина под контрола на домакините, като решаващият момент настъпи в третата част. Тогава Олимпиакос направи впечатляваща серия от 15:0 и се откъсна сериозно в резултата. В началото на последната четвърт разликата достигна 20 точки, но гостите съумяха да я намалят до едноцифрена. Това обаче се оказа недостатъчно, за да променя развоя на събитията.

Тайлър Дорси също имаше важен принос с 18 точки, а Никола Милутинов завърши с 13 точки и 15 борби. За тима от Милано най-резултатен бе Шавон Шийлдс с 24 точки. В плейофната фаза Олимпиакос ще чака съперника си, който ще бъде определен след плей-ин турнира, докато сезонът за Олимпия Милано в Европа приключи.

Още: Везенков аут за националите - кога ще се завърне на паркета?