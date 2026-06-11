Голямото завръщане: ЦСКА официално подаде заявка за баскетболния елит

Новият сезон в Националната баскетболна лига ще донесе голямо завръщане. Отборът на ЦСКА е подал заявка за участие, съобщават от Лигата. "Армейците" взеха участие за последно през сезон 2023/2024, но някои финансови проблеми доведоха до преустановяването на участието им. Въпреки че "червените" нямаха мъжки тим, детско-юношката школа продължи да се състезава в държавните първенства, като дори бе домакин на финалите за юноши до 19 години, където тимът на ЦСКА завърши втори след загуба от тима на Балкан на финал. Отборът на момчета до 15 години пък грабна златото отново като домакин на държавните финали.

Баскетболният ЦСКА се завръща в родния елит

ЦСКА е 9-кратен шампион на България. Последната титла е от далечната 1992 година, когато се сложи край на златната ера на тима, в която "армейците" станаха шампиони на страната в три поредни години. В историята на клуба има записани още 14 втори места в НбЛ и 6 бронзови медала (последният от сезон 2023-2024), което прави ЦСКА един от клубовете с най-големи традиции в родния баскетбол.

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"Червените" държат и рекорда за най-много купи на България - цели 17. След тях е тимът на Левски с 16.

Новият сезон в НБЛ се заформя като доста интересен още преди неговото започване. Присъствието на "армейците" освен засилване на конкуренцията и прекъсване на хегемонията на отбори като Рилски спортист и Балкан, които редовно заемат челните позиции, обещава и завръщане на градското дерби с Левски. Срокът за подаване на заявки за участие в НБЛ е до 20 юни.

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