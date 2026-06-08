Лудост в НБА: Един билет за финалите се равнява на половин десетилетие труд за средния българин

Тазгодишната цена на билетите за финалната серия на НБА в "Мадисън Скуеър Гардън" бележи рекордни висоти. За сравнение средната цена на билетите за Супербол е между 7 и 9 хиляди долара, а удоволствието да наблюдавате на живо мач номер 3 между Сан Антонио Спърс и Ню Йорк Никс може да ви струва от 5 700 до 23 000 долара. Място на първи ред може да си осигурите срещу 80 400 долара. Средната годишна заплата на българина по данни на Форбс от началото на тази година достига до 16 000 евро. Следователно за 48 минути шоу, наблюдавано от първия ред, българина трябва да плати близо пет годишни заплати.

Билетите за финала на НБА достигнаха космически суми

Предстоящите срещи ще бъдат по-скъпи от почти всеки Супербол, като изключение прави единствено 58-ото издание на шампионския финал на НФЛ, където изпълнител на полувремето бе Тейлър Суифт. Това заяви старши директорът на платформата за билети SeatGeek Оливър Мартин пред Forbes.

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"И трите домакински мача в "Мадисън Скуеър Гардън" в момента са с по-високи цени от всеки Супербоул, който някога сме проследявали - с изключение на Супербоул 58, който имаше Тейлър Суифт, сблъсък на династии и новостта на първия Супербоул в Лас Вегас. При Никс няма нито един от тези външни фактори. Това е натрупано в продължение на 27 години търсене за шампионски момент в "Мадисън Скуеър Гардън" и е нещо, което не сме виждали в SeatGeek", добави той.

Един от стълбовете на Никс Джок Харт не скри разочарованието си от цените на билетите за първите домакински мачове на тима от Ню Йорк във финалите.

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"Много хора, които са чакали този момент много дълго време, за съжаление, не могат да влязат в залата. Най-евтиният билет е 7000-8000 долара, това е нелепо", допълни крилото.

Предстоящият мач дава възможност на Никс да се доближи на крачка от първата си титла от 1973 година насам. Засега те водят с 2-0 в серията от 7 мача срещу Сан Антонио Спърс. Мач 3 се играе тази вечер в Ню Йорк

Никс, които поведоха с 2-0 в серията след победа с една точка в мач 2 в Сан Антонио Спърс в петък, имат шанса след часове да се доближат само на една победа от първата титла на франчайза от 1973 година насам. Мач номер 3 се играе утре в 3:30 сутринта.