Александър Димитров повика по трима от Славия и Черно море при младежите за европейските квалификации

Селекционерът на младежкия национален отбор до 21 години Александър Димитров обяви списъка с повиканите футболисти за първите две срещи от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.
На 5 септември българският състав приема Гибралтар на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик от 19:30 часа, а четири дни по-късно гостува на Азербайджан в гр. Мардакан. Двубоят е с начален час 17:00 българско време.
🇧🇬Александър Димитров обяви списъка с повиканите футболисти за първите две срещи от квалификациите за Европейското...Posted by Team Bulgaria on Wednesday, August 27, 2025
Състав България U21:
Вратари:
Алекс Божев - Славия Прага
Пламен Андреев - Расинг Сантандер
Александър Андреев - Жирона
Защитници:
Мартин Георгиев - Славия
Теодор Иванов - ЦСКА
Кубрат Йонашчъ - Септември
Михаил Полендаков - Шефилд Юнайтед
Димитър Папазов - Болоня
Симеон Шишков - Лудогорец
Викторио Вълков - Берое
Захари Атанасов - Септември
Полузащитници:
Берк Бейхан - Черно море
Цветослав Маринов - Спартак Варна
Асен Митков - Левски
Антоан Стоянов - Ботев Враца
Никола Илиев - Ботев Пд
Нападатели:
Георги Лазаров - Черно море
Кристиян Балов - Славия
Борислав Рупанов - Левски
Роберто Райчев - Славия
Николай Златев - Черно море
Петър Андреев - Локомотив Пловдив
Борис Димитров - Монтана
ОЩЕ: След кошмарния старт на сезона: Илиан Илиев не повика нито един от ЦСКА за мачовете с Испания и Грузия