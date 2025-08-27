Войната в Украйна:

Александър Димитров повика по трима от Славия и Черно море при младежите за европейските квалификации

27 август 2025, 15:39 часа 532 прочитания 0 коментара
Селекционерът на младежкия национален отбор до 21 години Александър Димитров обяви списъка с повиканите футболисти за първите две срещи от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

На 5 септември българският състав приема Гибралтар на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик от 19:30 часа, а четири дни по-късно гостува на Азербайджан в гр. Мардакан. Двубоят е с начален час 17:00 българско време.

Състав България U21:

Вратари:

Алекс Божев - Славия Прага

Пламен Андреев - Расинг Сантандер

Александър Андреев - Жирона

Защитници:

Мартин Георгиев - Славия

Теодор Иванов - ЦСКА

Кубрат Йонашчъ - Септември

Михаил Полендаков - Шефилд Юнайтед

Димитър Папазов - Болоня

Симеон Шишков - Лудогорец

Викторио Вълков - Берое

Захари Атанасов - Септември

Полузащитници:

Берк Бейхан - Черно море

Цветослав Маринов - Спартак Варна

Асен Митков - Левски

Антоан Стоянов - Ботев Враца

Никола Илиев - Ботев Пд

Нападатели:

Георги Лазаров - Черно море

Кристиян Балов - Славия

Борислав Рупанов - Левски

Роберто Райчев - Славия

Николай Златев - Черно море

Петър Андреев - Локомотив Пловдив

Борис Димитров - Монтана

