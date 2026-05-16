Александър Донски триумфира с титлата на двойки на турнир в Португалия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Оейраш (Португалия) с награден фонд от 160 680 евро. Българинът и Сидхант Бантия (Индия) победиха на финала Тиаго Перейра (Португалия) и Давид Вега Ернандес (Испания) с 6:3, 6:2 за само 63 минути на корта.

Донски и неговият партньор направиха три пробива и доминираха изцяло в срещата. Българинът заработи 3610 евро и 100 точки за световната ранглиста на АТР при двойките, в която в момента заема 103-о място. От понеделник той ще запише ново рекордно класиране и ще дебютира в топ 100.

Това е четвърта титла на двойки от сериите „Чалънджър“ в кариерата на Донски и втора за 2026 година, след като стана шампион в Ню Делхи (Индия).

