Капитанът на Локомотив Плодвив: Много хора смятат, че ЦСКА е фаворит във финала за Купата, но аз не мисля така!

Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев коментира предстоящия финал в турнира за Купата на България срещу ЦСКА. Както е известно, двата тима се изправят един срещу друг на 20 май, сряда от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Интересът към срещата е огромен, като до момента „червените“ фенове са изкупили всички над 23 000 билета, които им бяха отпуснати. Привържениците на „смърфовете“ пък са се сдобили с над 7000 пропуска за срещата.

Димитър Илиев говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като сподели, че много хора смятат, че ЦСКА е фаворит във финала за Купата, но той е на коренно различно мнение. Според опитния футболист силите са напълно изравнени, като всеки един от двата тима може да вдигне трофея.

„Мисля, че силите са напълно изравнени. Надявам се да стане един истински празник. „Васил Левски“ ще е пълен и това е много хубаво. Двата отбора ще са пределно мотивирани от първата до последната минута. И ние, и те ще очакват да вдигнат Купата. Силно се надявам да сме отново ние. Много хора си мислят, че ЦСКА са фаворити, но аз съвсем не мисля по този начин. Силите са напълно изравнени. В миналото сме показвали, че можем да ги побеждаваме и съм на мнение, че и сега имаме силите да го направим. Трябва да запазим спокойствие и да сме хладнокръвни. Най-важното е да стане един хубав финал, а в крайна сметка нека да спечели този, който е по-добър“.

„Много по-добре съм вече. Да, доста неприятна беше контузията ми. В края на първия полусезон се мъчих много и влоших нещата. Трябваше да се оперирам. Беше неизбежно. Радвам се, че вече всичко това мина. Надявах се на по-бързо възстановяване, но това не се случи и не биваше да се избързва. Вече в два мача взех участие. Коляното си го чувствам по-добре и се надявам да нямам проблеми, за да мога да помогна в предстоящите мачове за Локомотив“, каза Димитър Илиев.

