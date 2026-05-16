Само за избрани. Иран ще обяви механизъм за управление на корабоплаването през Ормузкия проток

Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде обявен скоро, заяви в събота председателят на парламентарната комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи в публикация в „Екс“ (X), съобщи Reuters. Азизи допълни, че само търговски кораби и страни, сътрудничещи си с Иран, ще могат да се възползват от механизма. По думите му Иран планира да събира такси от корабите за специализирани услуги, предоставяни в рамките на механизма.

Ормузкият проток „ще остане затворен за операторите на така наречената операция „Проект Свобода““, каза още Азизи. Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че временно преустановява т.нар. "Проект Свобода", чрез който американската армия трябваше да ескортира търговски кораби в Ормузкия проток, предаде БТА.

Операцията бе спряна за "кратък период от време", за да може САЩ да финализират усилията си за сключване на мирно споразумение с Иран.

След започналата на 28 февруари американско-израелска въздушна офанзива срещу Иран и последвалите ирански атаки по страни в региона, корабоплаването през Ормузкия проток беше силно ограничено, а световните цени на петрола, както и на други суровини от региона на Персийския залив, скочиха рязко.

