Христо Янев: Бих избрал загуба от Левски, но победа за Купата! Това е най-тежката програма на ЦСКА от 15 години

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след загубата от Левски с 0:2 в последното Вечно дерби за сезона. Той поздрави "сините" за победата, но отбеляза, че ако трябва да избира да загуби този мач, но да спечели предстоящия финал за Купата на България, със сигурност би избрал такъв сценарий. Освен това Христо Янев отбеляза, че според него ЦСКА има най-трудната програма в края на сезона за последните 15 години - заради непрестанните мачове с Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948 както за първенството, така и за Купата.

Христо Янев поздрави Левски за победата във Вечното дерби

"Досега всичко беше наред за нашия отбор. Трябва да бъдем реалисти и да поздравим съперника. Левски физически ни превъзхождаше. Опитахме да създадем ситуации, вторият гол ни сломи. Това не трябва да бъде фатално за нас, имаме си цел и трябва да я гоним докрай. Когато играем в такъв сгъстен цикъл, гледаме да направим така, че всички футболисти да бъдат еднакво полезни. Днес излязохме с горе-долу оптимален състав, но е ясно, че ритъмът ни е нарушен и се надявам до сряда всичко да бъде наред", заяви Христо Янев.

"Това е най-тежката програма на ЦСКА в последните 15 години. Ние сме в поредица от мачове, в които играем поредни мачове с Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948. Но такава е програмата и ние сме я приели. Трябва да направим всичко възможно да победим в сряда.

Победата на ЦСКА 1948 над Лудогорец и битката за второто място? В този момент това не означава нищо. Мислим за мача в сряда. Ако трябва да избера днес да паднем, а да бием в сряда, избирам този вариант. Поздравявам Левски, оттук нататък хвърляме цялата си енергия върху финала", добави още Янев.

