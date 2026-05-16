Хулио Веласкес постави себе си и звезда на Левски на заден план и каза защо победи ЦСКА

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори след победата над ЦСКА в последното Вечно дерби за сезон 2025/26. "Сините" играеха единствено за престиж в този мач, тъй като вече вдигнаха титлата, но Веласкес отбеляза, че той и неговите възпитаници играят в шампионата с феърплей - по начин, по който биха искали и другите отбори да играят на тяхно място. Освен това той постави себе си на заден план за тази настройка, като смята, че това се дължи на отношението на футболистите. Веласкес постави на заден план и звездата Евертон Бала, който има шанс да стане голмайстор на първенството.

Въпреки че вече стана шампион: Левски играе феърплей към първенството

"Победихме с невероятно отношение и старание от отбора, и с енергията между отбор и публика. Който излиза на терена, се старае да даде най-доброто от себе си. Днес много ми хареса Карлос, когато трябваше да се успокои играта. За мен е привилегия да тренирам този отбор", започна Хулио Веласкес.

Попитан от какво зависи тази настройка на Левски да играе отговорно до края на сезона - на треньора или на футболистите, испанецът постави себе си на заден план: "Това зависи от невероятното отношение на играчите. Те са тези, които ни носят тази радост. Ние сме тук, за да помагаме. Невероятни момчета. И както съм казвал и в други случаи, наистина съм горд да работя с тях."

Голмайсторският приз вълнува слабо Веласкес - колективът е на първо място

"Играем в шампионата по начин, по който и ние бихме искали да постъпват други отбори на наше място. Отборът показва невероятно поведение откакто стана шампион", каза още той.

"Дали Левски ще играе за Евертон Бала срещу ЦСКА 1948, за да спечели голмайсторския приз? Малко ме вълнуват индивидуалните цели. Това, което ме интересува, е колективната цел. Сега трябва да починем. И отиваме с настроението да изиграем добър мач срещу ЦСКА 1948 и да опитаме да го спечелим. Но винаги с колективна задача. Разбира се, би било прекрасно, ако постигнем и индивидуална награда", завърши Веласкес.

