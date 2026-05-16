София е синя! Левски пак би ЦСКА и почти отказа "армейците" от сребърните медали

Новият футболен шампион на България Левски постигна победа за престиж над вечния враг ЦСКА с 2:0 като символичен домакин на стадион "Васил Левски" в двубой от предпоследния 35-и кръг на Първа лига. "Сините" записаха втора поредна победа над "червените" след голове на Хуан Переа и Евертон Бала, като по този начин отдалечиха отбора на ЦСКА от сребърните медали, които вече са на три точки разстояние от ЦСКА 1948 преди последния кръг.

Левски победи ЦСКА в последното Вечно дерби за сезона

Левски започна по-силно срещата и успя да открие резултата още в 11-ата минута. Георги Костадинов успя да изведе Хуан Переа в коридор. Давид Пастор трябваше да го блокира, но застана от външната страна, което позволи на Переа да застане с тяло и да го изпревари, за да се отскубне в наказателното поле. Последва удар в близкия ъгъл на вратата, където пък Фьодор Лапоухов се намеси слабо и допусна топката да мине под плонжа му - 1:0!

Сангаре влезе за 15 минути и излезе

В следващите минути Левски запази по-голямо владение на топката, но нито един от двата отбора не успя да създаде нещо опасно пред противниковата врата. "Червените" прибързваха в действията си на терена, което не им позволи да се върнат в резултата до почивката. За второто полувреме Хулио Веласкес включи Мустафа Сангаре на мястото на голмайстора Переа. Той обаче остана само 15 минути на терена, тъй като изпита болки и бе заменен от Марко Дуганджич.

В 72-ата минута Левски получи дузпа. Майкон проби по левия фланг и подаде към Акрам Бурас, който опита удар към вратата на Лапоухов. Топката обаче се удари в ръката на Теодор Иванов, а Радослав Гидженов посочи бялата точка. Евертон Бала застана зад бялата точка и прати топката в горния десен ъгъл, за да не позволи на Лапоухов да се намеси - 2:0!

ЦСКА остава четвърти и почти загуби шансове за сребърните медали

До края на мача Левски задържа преднината си и не позволи на ЦСКА да застраши вратата на Светослав Вуцов, като по този начин постигна втора поредна победа над "червените". В класирането Левски, който вече вдигна титлата, има актив от 80 точки на първото място. ЦСКА пък заема четвърто място с 63 точки, като изостава на 3 пункта от втория ЦСКА 1948, който победи Лудогорец. В последния кръг ЦСКА гостува на Лудогорец, а Левски гостува на ЦСКА 1948.

За ЦСКА обаче предстои далеч по-важен мач - този срещу Локомотив Пловдив на финала на Купата на България, който не само може да донесе трофей на "червените", но и да ги класира за квалификациите на Лига Европа.

