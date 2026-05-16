ЦСКА 1948 излъга Лудогорец в края и завърза битката за второто място в Първа лига

ЦСКА 1948 направи важна крачка към сребърните медали в родната Първа лига, след като победи Лудогорец в мач от 35-ия кръг на надпреварата. Двубоят, който се състоя на стадиона в столичния квартал Бистрица, завърши при резултат 1:0 за домакините. Единственото попадение в срещата падна в 95-ата минута и бе дело на Лаша Двали. „Орлите“ пък завършиха мача с човек по-малко, след като Сон бе изгонен малко преди гола на „червените“.

ЦСКА 1948 и Лудогорец не успяха да си вкарат преди почивката

ЦСКА 1948 започна по-активно срещата и опита да застраши вратата на Лудогорец, но без успех. В 13-ата минута Петър Витанов стреля от далечно разстояние, но над напречната греда на Хендрик Бонман. Малко по-късно стражът на „орлите“ трябваше да се намесва, след като Елиас Франко се оказа на добра позиция, но не успя да нанесе удар.

Лудогорец можеше да поведе в 18-ата минута, когато Текпетей бе изведен сам срещу Петър Маринов и стреля. Лаша Двали обаче изчисти точно на голлинията. До края на полувремето двата тима имаха по още една добра ситуация за гол, но Борислав Цонев и Петър Станич не успяха да намерят мрежата на съперника.

Лаша Двали донесе трите точки на домакините

След почивката темпото на терена драстично спадна. Все пак в 62-ата минута домакините от Бистрица стигнаха до добра ситуация, след като Фредерик Марсиел бе изведен сам срещу Хендрик Бонман, но не успя да преодолее стража на Лудогорец.

До края на срещата попадения не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с равенството, което ги устройва с оглед на факта, че ЦСКА допусна загуба от Левски във Вечното дерби на българския футбол и по този начин се отдалечи от второто място в Първа лига.

Класирането в Първа лига

След успяха си ЦСКА 1948 излезе на второ място във временното класиране в Първа лига с 66 точки. Лидер е шампионът Левски, който има 80 пункта в актива си след победата над ЦСКА във Вечното дерби с 2:0. Лудогорец е на трета позиция с 64 точки. ЦСКА е четвърти с 63.

