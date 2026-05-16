Тимове от Испания, ОАЕ и Саудитска Арабия набелязаха един от моторите на ЦСКА

16 май 2026, 14:41 часа 525 прочитания 0 коментара

Тимове от Испания, ОАЕ и Саудитска Арабия проявяват много сериозен интерес към един от водещите футболисти на ЦСКА. Става въпрос за дефанзивния полузащитник на „армейците“ - Бруно Жордао. Новината съобщи италианския спортен журналист Руди Галети в своя профил в социалните мрежи. Според информациите няма да е изненада, ако по време на летния трансферен прозорец „червените“ получат оферти за правата на португалския халф.

Бруно Жордао се представя отлично с екипа на ЦСКА

Бруно Жордао пристигна в ЦСКА през лятото на 2025 година от полския Радомиак Радом. Тогава „червените“ платиха 500 хиляди евро за правата му. Португалецът набързо се превърна в основен футболист на „армейците“ и е неизменен титуляр в състава на Христо Янев.

До момента през кампанията халфът има на сметката си общо 27 мача за българския гранд във всички турнири, в които се е отчел с три попадения, а също така е направил и две асистенции. Добрите му изяви на терена и влиянието му в съблекалнята на ЦСКА пък му донесоха и капитанската лента в някои от двубоите на тима.

Португалецът е обвързан с „армейците“ до лятото на 2028 година

Бруно Жордао има договор с ЦСКА до лятото на 2028 година. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на португалския футболист е 600 хиляди евро. Със сигурност обаче ръководството на „червените“ ще иска доста по-сериозна сума, за да се раздели с един от най-стабилните си футболисти.

