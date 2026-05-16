Напрежението ескалира: Христо Янев предприе решителен ход след ултиматума от Сектор Г

Наставникът на ЦСКА Христо Янев няма намерение да прави нови експерименти със състава за предстоящото дерби срещу Левски. Според информация на “Мач Телеграф” той ще заложи на най-силните си футболисти в опит отборът да реагира след последното Вечно дерби. В предишния двубой между двата тима Янев предприе сериозни ротации и направи цели 10 промени в стартовия състав, което в крайна сметка доведе до загуба с 1:3.

Решението му предизвика сериозно недоволство сред феновете на ЦСКА и доведе до напрежение между треньора и привържениците. Особено остро реагира лидерът на Сектор Г Иван Велчев - Кюстендилеца, който публично отправи критики към треньора. Напрежението стигна дотам, че Янев беше призован да върне фланелката, подарена му от агитката.

Сега обаче “червените” са категорични, че тимът ще излезе в оптимален състав за дербито. Очаква се сред титулярите отново да бъдат Анжело Мартино, Жордао, Годой и Лео Перейра, които пропуснаха предишната среща заради наказания.

Извън сметките за мача остава Джеймс Ето'о, който все още изтърпява санкция. Под въпрос е и участието на Мохамед Брахими, получил травма в двубоя срещу ЦСКА 1948. Очакванията са клубът да не рискува със състоянието му, за да бъде напълно готов за предстоящия финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

