Шах и мат на иранската шахматна дъска

Трудно е да си спомним кога Съединените щати са претърпели пълно поражение в конфликт - толкова опустошително, че стратегическите щети не могат да бъдат нито поправени, нито игнорирани, пише The Atlantic.

Чудовищните загуби при Пърл Харбър, във Филипините и в целия Западен Пасифик в първите месеци на Втората световна война в крайна сметка са върнати с лихвите. Пораженията във Виетнам и Афганистан са скъпоструващи, но не са причинили дългосрочни щети в световен мащаб. Тези войни са водени далеч от основните арени на глобалната конкуренция.

Поражението в сегашното противопоставяне с Иран ще бъде съвсем различно. То не може да бъде коригирано или игнорирано. Няма да има връщане към предишното статукво. Няма да има окончателна американска победа, която би могла да заличи или "обърне" нанесените щети. Ормузкият проток няма да се "отвори", както преди. Чрез завземането на контрола над него Иран се превръща в ключов играч не само в региона, но и в света. Ролите на Китай и Русия като съюзници на Иран ще се засилят, а ролята на Съединените щати значително ще отслабне. Конфликтът, противно на честите твърдения на защитниците на войната, не демонстрира американска мощ, а разкрива Америка като ненадеждна и неспособна да завърши започнатото. Това ще предизвика верижна реакция по целия свят. Приятели и врагове ще започнат да се адаптират към провала на Америка.

Президентът Тръмп обича да говори за това кой държи картите. Но дали самият той има такива е голям въпрос. САЩ и Израел унищожават Иран с опустошителна сила в продължение на 37 дни. Те убиха мнозина от ръководителите на страната и унищожиха по-голямата част от военната мощ на Иран, но не успяха да свалят режима или да изтръгнат дори и най-малката отстъпка от него. Сега администрацията на Тръмп се надява, че блокадата на иранските пристанища ще постигне това, което масивната военна сила не успя. Това със сигурност е възможно. Но режим, който пет седмици безмилостни военни атаки не успяха да поставят на колене, едва ли ще се огъне само под икономически натиск. Нито пък този режим се страхува от гнева на собствения си народ. Както наскоро отбеляза иранският учен Сюзън Малоуни: "Режимът, който изкла собствените си граждани през януари, за да задуши протестите, сега е готов да им нанесе икономически лишения."

Някои застъпници на войната призовават за подновяване на ударите. Но те не могат да обяснят как нов кръг от бомбардировки ще постигне това, което не беше постигнато през предходните 37 дни. Нова вълна неизбежно би принудила Иран да отмъсти на съседните си държави от Персийския залив. Застъпниците на войната също нямат отговор. Тръмп спря атаките не от скука, а защото Техеран беше насочен към ключови нефтени и газови съоръжения в региона. Повратният момент дойде на 18 март. Израел бомбардира иранското находище "Южен Парс", а Иран отвърна на удара, като удари катарското находище "Рас Лафан" - най-голямото съоръжение за износ на природен газ в света. Производственият капацитет на завода беше толкова силно повреден, че възстановяването ще отнеме години. Тръмп обяви мораториум върху по-нататъшни удари срещу ирански енергийни съоръжения. А след това обяви прекратяване на огъня. И това въпреки че Иран не направи никакви отстъпки.

Рисковите изчисления, които принудиха Тръмп да отстъпи преди месец, остават. Дори ако американският лидер изпълни заплахата си, унищожавайки иранската "цивилизация" с нови бомбардировки, Иран все още ще има време да изстреля множество ракети и дронове, преди режимът да се срине. Ако изобщо се срине. Само няколко успешни удара биха могли да парализират нефтената и газовата инфраструктура на региона за години, ако не и десетилетия. Това би потопило света - и Съединените щати - в продължителна икономическа криза. Дори ако Тръмп иска да бомбардира Иран като част от стратегия за излизане от тежката ситуация - да симулира сила и да прикрие отстъплението си, той не може да го направи, без да рискува катастрофа. Според източници през последните дни Тръмп е поискал от американското разузнаване да оцени последиците от простото обявяване на победа и напускане. Няма причина да го обвиняваме.

Надеждата за крах на режима не е стратегия, особено когато той вече е претърпял многократни военни и икономически поражения. Режимът може да се срине утре. Или след шест месеца. Или изобщо да не се срине. Тръмп няма време да чака. Цената на петрола се покачва към 150 или дори 200 долара за барел. Инфлацията расте. Надвисва глобален недостиг на храна и други стоки. Тръмп се нуждае от решение, и то бързо.

Всяко решение, различно от истинска американска капитулация, носи колосални рискове. Тръмп все още не е поел такъв риск. Тези, които толкова лесно го призовават да "довърши работата", рядко обмислят цената. И то ако САЩ не са готови за пълномащабна сухопътна и морска война за сваляне на иранския режим. Ако не са готови да окупират Иран, докато не бъде поставено ново правителство. Ако не са готови да рискуват военните кораби, които ескортират танкери през Ормуз. Ако не са готови да приемат опустошителни дългосрочни щети върху производствения капацитет на региона - неизбежният резултат от иранските ответни удари. Ако всичко това е вярно, тогава оттеглянето може би сега изглежда като най-малко лошия вариант. Като политик Тръмп може би разсъждава: той има по-голям шанс да преживее поражение, отколкото да преживее много по-голяма, по-дълга и по-скъпа война, която може да завърши с провал.

Поражението на САЩ не е просто възможно, то е напълно вероятно. И ето как ще изглежда.

Иран контролира Ормузкия проток. Противно на общоприетото схващане, че кризата ще приключи и протокът ще се отвори отново, Иран няма интерес да се върне към статуквото. Твърди се, че в Техеран има разделение между "ястреби" и "гълъби". Но дори "гълъбите" трябва да разберат: отказът от пролива е невъзможен, независимо колко благоприятна може да изглежда сделката. Не на последно място, защото всяка сделка с Тръмп е ненадеждна. Той на практика се похвали, че е повторил японската атака срещу Пърл Харбър и е одобрил убийството на иранското ръководство точно по време на преговорите. Иранците не могат да бъдат сигурни, че Тръмп няма да реши да атакува отново няколко месеца след сделката. Те знаят и нещо друго: израелците биха могли да ударят отново. Израел никога не спазва ограниченията, когато са заложени неговите интереси. А интересите му наистина ще бъдат изложени на риск.

Както отбелязват много експерти, режимът в Техеран има всички шансове да излезе от кризата много по-силен, отколкото преди войната. Той не само е запазил ядрения си потенциал, но и е получил контрол над още по-ефективно оръжие: способността да държи световния енергиен пазар за заложник. Докато говорят за "повторно отваряне" на пролива, иранците всъщност искат да запазят контрола си. Иран ще може не само да начислява такси за преминаване, но и да ограничава транзита за страни, с които има лоши отношения. Ако една държава не се държи по начин, който устройва иранските владетели, те ще я накажат. Достатъчно е да забавят потока на товарните кораби през пролива. Или просто да заплашат да го направят.

Способността за затваряне на пролива или контрол на корабоплаването е по-мощен и непосредствен лост от хипотетичната сила на иранска ядрена бомба. Тя ще позволи на лидерите в Техеран да окажат натиск върху други страни да отменят санкциите и да нормализират отношенията. Неспазването на изискванията ще доведе до наказание. Израел ще бъде изолиран. Иран ще забогатее и ще се превъоръжи. Той ще запази правото си да преследва ядрен вариант в бъдеще. Израел може дори да загуби способността си да преследва ирански марионетки. В свят, където Иран диктува условията за доставка на енергия на множество страни, международният натиск върху Израел ще бъде огромен. Няма да му бъде позволено да провокира Техеран в Ливан, Газа или където и да е другаде.

Новото статукво в пролива ще доведе и до сериозна промяна в баланса на силите и влиянието както в регионален, така и в световен мащаб. В региона Съединените щати ще се окажат хартиен тигър. Държавите от Персийския залив и другите арабски държави ще бъдат принудени да се адаптират. Както иранските учени Герехт и Таки наскоро писаха: "Икономиките на арабските монархии от Персийския залив са изградени под чадъра на американската хегемония. Премахнете този чадър - и с него свободата на корабоплаване - и държавите от Персийския залив неизбежно ще се обърнат към Техеран с молба."

Те няма да са единствените. Всички страни, зависими от енергията от Персийския залив, ще бъдат принудени да преговарят с Иран. Какъв избор имат? Ако САЩ с мощния си флот не могат или не искат да отворят пролива, никой друг няма да може. Всяка коалиция разполага само с малка част от американската мощ. Англо-френският план за патрулиране на пролива след прекратяването на огъня е шега. Макрон ясно заяви: тази "коалиция" ще действа само при мирни условия. Тя ще ескортира кораби, но само ако те не се нуждаят от ескорт. А под ирански контрол проливът няма да бъде безопасно място за дълго време. Китай може да има влияние върху Техеран, но дори и той не може да отвори пролива сам.

Едно от последствията ще е потенциална надпревара във въоръжаването по море между великите сили. Досега повечето страни, включително Китай, разчитаха на Съединените щати за предотвратяване и разрешаване на подобни кризи. Сега страните от Европа и Азия, зависими от ресурсите на Персийския залив, са безпомощни. Загубата на енергийни доставки подкопава тяхната икономическа и политическа стабилност. Докога ще търпят това? Ще започнат ли скоро да изграждат свои собствени военноморски сили - средство за влияние в свят, където всеки е сам за себе си, а редът и предвидимостта са се сринали?

Поражението на Америка в Персийския залив ще отекне по целия свят. Всички могат да видят: няколко седмици война с второстепенна сила и американските арсенали са изчерпани до опасно ниски нива. Няма бързо решение. Въпросите относно готовността на Америка за голяма война висят във въздуха. Може би ще подтикнат Си Дзинпин да удари Тайван или Путин да ескалира срещу Европа. Или може би не. Но съюзниците на САЩ в Източна Азия и Европа поне ще се замислят дали Америка има силата и волята да се изправи пред бъдещи конфликти.

Глобалното пренастройване към свят без Америка набира скорост. А някога непоклатимото господство на САЩ в Персийския залив е само първата от техните загуби.

Автор: Робърт Каган за The Atlantic

Превод: Ганчо Каменарски