Бързи и агресивни графици: Пентагонът притиска оръжейните гиганти в САЩ

Пентагонът иска от американската отбранителна индустрия бързо да увеличи производството и доставките на оръжия, включително боеприпаси, които са в изключителен недостиг поради войната с Иран, според меморандум на Министерството на отбраната, получен от The Washington Post. В сряда заместник-министърът на отбраната Стив Файнбърг е писал до лидерите в индустрията, обявявайки, че имат максимум 21 дни, за да представят планове за осигуряване на „значително по-бързи и агресивни графици за доставки и/или увеличено производство за критични възможности“.

„Циклите на разработка, продължаващи с години, са неприемливи“, написа Файнбърг. Според него САЩ трябва драстично да ускори графиците на програмите си и незабавно да разшири производствения си капацитет.

Бележката на Файнбърг е резултат от усилията на Белия дом да ангажира отбранителната индустрия с цел усвояване на средствата за отбрана.

Недостигът на оръжия

Тази директива идва на фона на напрежението между президента Доналд Тръмп и Министерството на отбраната заради недостига на оръжия – факт, потвърден наскоро пред „Вашингтон Поуст“ от двама запознати с въпроса източници.

Това е и поредната стъпка, предприета от Пентагона и Белия дом за справяне с проблем, който според експерти в бранша вероятно ще остане до голяма степен нерешен, докато блокираният Конгрес не одобри допълнителни разходи за отбрана.

В четвъртък Тръмп заяви, че Съединените щати разполагат с „огромни количества“ боеприпаси, като написа в платформата Truth Social, че „се произвеждат големи количества, които се доставят в САЩ според нуждите“. ОЩЕ: Тръмп: Военните ни запаси от боеприпаси са огромни, изтичането на информация е предателство