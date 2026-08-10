Цената на петрола: Иран, САЩ и хутите тотално объркаха инвеститорите

Цените на петрола отбелязаха разнопосочно движение в понеделник, 10 август, защото търговците продължават да анализират противоречивите сигнали от САЩ и Иран на фона на опасенията, че споразумение между двете страни за отваряне на Ормузкия проток може да не бъде постигнато в близко бъдеще. Фючърсите на международния бенчмарк "Брент" с доставка през октомври се повишиха малко - до 83,77 долара за барел, към 10:30 ч. българско време. Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) с доставка през септември се качиха също с малко - до 78,24 долара за барел.

Цените както на "Брент", така и на WTI отбелязаха ръст от над 1% по-рано през сесията.

Още: 18% по-евтин петрол, 18% по-скъп дизел: Тръмп и Путин го правят, твърди наш търговец

Иран е поискал компенсация от САЩ за отваряне на Ормузкия проток?

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран понастоящем не води преки преговори със САЩ за прекратяване на конфликта с Иран и отваряне на пролива, докато Вашингтон по-рано твърдеше, че споразумението е на път.

Освен това, според The Independent, Иран е поискал от САЩ компенсация като условие за отварянето на ключовия воден път. Проливът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят шест условия, включително прекратяване на войната и агресията срещу Иран и неговите съюзници, гласи информацията - това е заявил Мохамад Багер Золгадр, председател на Върховния съвет за национална сигурност на Иран.

Въпреки това САЩ поддържат становището, че всяко повторно отваряне трябва да гарантира неограничена свобода на корабоплаването без ирански одобрения, такси или контрол, като оспорват ключови елементи от съобщаваното споразумение.

Снимка: iStock

Още: Нови набези на хутите: Гори саудитски петролен гигант (ВИДЕО)

Хутите се намесват

„Рисковете остават високи и извън Ормуз, като групата на хутите в Йемен продължава атаките и заплахите срещу кораби, свързани със Саудитска Арабия, в Червено море и около (протока) Баб ел-Мандеб“, добавиха от банката Citi.

„Несигурността остава висока, тъй като навлизаме в шестия месец на войната с Иран“, заяви Westpac в своя бележка. „Проливът Ормуз остава фактически затворен, а включването на йеменските хути в конфликта прекъсва алтернативните маршрути за доставки през Червено море“, допълни банката, цитирана от CNBC.

„Към 9 август Централното командване на САЩ (CENTCOM) е пренасочило 55 търговски кораба, извело е от строя 2 и е извършило проверка на борда на 2, за да гарантира спазването на правилата“, се посочва в публикация в X от Централното командване на САЩ.