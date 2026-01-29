БФС: Има "коренен" проблем с тревната настилка на повечето стадиони

Изпълнителният директор на Българския футболен съюз Андрей Петров и заместник-изпълнителният директор Добрин Гьонов дадоха пресконференция след заседанието на Изпълкома на родната централа. Те разкриха, че в момента тече инспекция, в която експерти инспектират терените. Установено е, че голяма част от тях имат проблем с кореновата система. При изискана дължина от 10 см те имат по 2,5-3 см. Въвеждането на нови изисквания от БФС ще стане плавно.

"При изискана дължина от 10 см те имат по 2,5-3 см"

"В момента тече една инспекция, която експерти на БФС инспектират терените. Имахме и семинар, като на представители на клубовете им се направи една презентация по тези тема. Голям процент от терените имат проблем с кореновата система на терена. При изискана дължина от 10 см те имат по 2,5-3 см. Това е сериозен проблем. Въвеждане на изисквания по-скоро ще стане плавно. Помолихме клубовете за контакти на лица, които отговарят за терените. В момента се обсъжда какви изисквания да бъдат въведени и в какви срокове. Сложно е сега да се случи това с отоплението, трябва да е плавно. Клубовете в много голям процент не са собственици на стадионите си, собственици са общините. Това е проблем, защото идва въпросът кой ще инвестира в цялата тази инфраструктура? Трябва да има някакъв план”, заяви Петров.

"Променяме някои имена на комисии. Всички промени са съгласувани с ФИФА и УЕФА и осъвременяване на начина, по който са написани някои текстове. Като цяло не са съществени промени. Освен въвеждането на ежегодно Общо събрание, което така или иначе се прави, просто да се вкара в устава", допълни той.

ОЩЕ: БФС готви промяна в устава си. Има план за нова дата на ЦСКА - Левски заради евентуални избори