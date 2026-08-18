БФС обяви наказанието на новото бижу на ЦСКА

Българският гранд ЦСКА получи неприятна, но напълно очаквана новина след петия кръг на efbet Лига. Новото попълнение на "червените" Каталин Иту беше наказан от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз със спиране на състезателните права за един мач. Решението е взето на заседанието на Дисциплинарната комисия, проведено на 18 август. Иту ще трябва да заплати и глоба в размер на 160 евро.

Каталин Иту ще изтърпи един мач наказание

Румънският футболист получава санкцията след двубоя на ЦСКА с Ботев Враца от петия кръг на първенството. Така той няма да може да помогне на „червените“ в следващия им официален мач, който е срещу Локомотив София на Любослав Пенев.

Още: Ахилесовата пета на ЦСКА, която може да се окаже пагубна срещу ОФИ

ЦСКА отнесе и глоба от 775 евро

Дисциплинарната комисия наложи и финансова санкция на самия ЦСКА. Клубът е глобен със 775 евро за обидни и нецензурни скандирания, като наказанието е наложено по сезиране на Комисията по етика и феърплей.

"Червените" обаче не са единственият клуб от efbet Лига, санкциониран след петия кръг. Лудогорец е глобен със 155 евро за нерегламентирано използване на димки, докато Ботев Враца и Локомотив Пловдив също получиха санкции от по 775 евро за обидни и нецензурни скандирания.

Още: В Крит не се страхуват от ЦСКА: ОФИ вижда слабости и смята "червените" за преодолими