След пожарите в Сърбия и задимяването: Вижте какъв е въздухът над София

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) публикува информация за нивата на замърсяване на въздуха над София. Съобщението дойде след постъпилите сигнали за задимяване на атмосферния въздух на територията на София, които бяха най-малко 40 по данни на Столична община. Според информация на столичната пожарна се оказа, че задимяването е заради голям горски пожар на територията на Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра.

Имало ли е превишение?

Данните на МОСВ са от автоматичните измервателни станции (АИС) в столицата и показват тенденция към понижение на концентрациите на ФПЧ₁₀ в автоматичната измервателна станция „Надежда“.

Към 16:00 часа е отчетена концентрация от 64 микрограма на кубичен метър при норма 50 микрограма за 24 часа. Припомняме, че в 12:00 часа бяха измерени 100 микрограма на кубичен метър.

Към момента не са отчетени превишения на нормативно установените стойности за останалите наблюдавани показатели – озон (O₃), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO₂) и серен диоксид (SO₂).

Ситуацията продължава да се следи

РИОСВ – София и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) продължават да следят в реално време развитието на ситуацията. За допълнително проследяване на качеството на атмосферния въздух вече е поставена мобилна автоматична станция до сградата на общината в Драгоман. ОЩЕ: Заради задимяването: България връчи вербална нота на Сърбия