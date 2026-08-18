Кабинетът "Радев":

Исторически срам за Лудогорец в Европа - оказа се на върха на неприятна класация

18 август 2026, 21:30 часа 932 прочитания 0 коментара

Хегемонът Лудогорец, който години наред властваше по българските терени, продължава да изпитва сериозни проблеми. През миналия сезон "орлите" сдадоха титлата в Първа лига за първи път от 14 години насам. В Купата на България също се представиха по-слабо от очакваното, като отпаднаха на 1/2-финалите. В Разград се надяваха на ново начало с новия си треньор, но и това не потръгна по план.

Лудогорец на върха на неприятна класация в Европа

"Орлите" назначиха новия си наставник Томас Райс само дни преди първия си мач в Европа. Очаквано, Лудогорец претърпя поражение на старта на кампанията си. Тимът загуби от израелския Апоел Тел Авив с 0:2 като гост на неутралния стадион "Диошдьор" в Мишколц, Унгария, в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът в Разград завърши 2:2. По този начин, Лудогорец няма да играе в основната фаза на евротурнирите за първи път от 11 години насам.

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Лудогорец

Сега българският гранд се оказа на върха на много неприятна класация в Европа. Лудогорец е отборът с най-висок клубен коефициент на УЕФА сред тимовете, които няма да играят в основната фаза на нито един от трите европейски клубни турнира. Според "Football Meets Data", "орлите" са с коефициент 27.250, което ги поставя пред всички останали елиминирани клубове от европейските квалификации.

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Лудогорец отпадна от Европа от Апоел Тел Авив и няма да участва в основната фаза на Шампионската лига, Лига Европа или Лигата на конференциите, въпреки че е сред клубовете с най-сериозен натрупан коефициент в квалификационните пресявки. След Лудогорец в класацията са румънският ФКСБ с коефициент 25.500, кипърският АЕК Ларнака с 21.750 и турският Истанбул Башакшехир с 21.000.

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лудогорец Лига на конференциите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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