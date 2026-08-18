Левски – АЕК Атина: Кога и къде да гледаме първия мач от плейофите на Шампионска лига? (обновена)

Левски приема днес АЕК Атина в първи мач от плейофите на Шампионска лига. Победителят от сблъсъка ще се класира за основната фаза на най-комерсиалната надпревара. Загубият пък ще продължи участието си в във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Срещата е от изключителна важност и за двата отбора, тъй като тимът, който се класира за Шампионска лига ще получи и много сериозни финансови постъпления.

Левски – АЕК: Начален час и ТВ

Левски достигна до плейофите на Шампионска лига, след като отстрани последователно Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат. АЕК пък започва участието си в турнира именно от плеофите.

Левски и АЕК ще бъдат в опитмална форма за двубоя си днес, тъй като и двата отбора не играха мачове през уикенда, за да могат да се подготвят за предстоящия двубой.

В колко часа започва мачът между Левски и АЕК?

По традиция мачовете в Шампионска лига започват в 22:00 часа българско време. Именно в толкова часа ще стартира и сблъсъка между Левски и АЕК. Арена на срещата ще бъде Националния стадион „Васил Левски“, който отново ще бъде пълен до краен предел.

Коя телевизия ще излъчва срещата между Левски и АЕК?

Двубоят между Левски и АЕК ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата е Max sport 3. Ако нямате възможност да гледате мача на живо, то може да проследите Левски - АЕК НА ЖИВО в Actualno.com!

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