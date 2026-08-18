Ахилесовата пета на ЦСКА, която може да се окаже пагубна срещу ОФИ

Носителят на Купата на България ЦСКА се изправя пред сериозно изпитание срещу ОФИ в битка за влизане в основната фаза на Лига Европа, а един от потенциалните проблеми за "червените" може да се окаже добре познат - начинът, по който отборът защитава наказателното си поле при центрирания и статични положения. Двубоят в Ираклион е в четвъртък от 21:00 часа, а в ОФИ несъмнено ще опитат да се възползват от уязвимостта на ЦСКА при центрирания в пеналтерията.

Проблемите в отбраната на ЦСКА при центрирания са притеснителни

Проблемите на ЦСКА в дефанзивен план не са новост. "Червените" допуснаха гол след центриране при гостуването на Дери Сити, а в последния си европейски двубой срещу Макаби Тел Авив отново показаха сериозни колебания в собственото наказателно поле. Въпреки победата с 3:0 в първата среща, ЦСКА загуби реванша с 1:3 и трябваше да премине през сериозна драма, за да продължи. Колебания при центрирания имаше и срещу Ботев Враца.

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ОФИ има физически мощни футболисти, които могат да атакуват центрирания в наказателното поле на ЦСКА

Това може да бъде оръжие за ОФИ. Гръцкият тим разполага с физически мощни футболисти и може да търси директни центрирания към наказателното поле, особено при корнери и свободни удари. Проблемът на ЦСКА не изглежда толкова свързан с ръста и физиката на централните защитници, колкото с организацията - кой атакува топката, кой пази зоната и как се реагира на второто подаване.

Ако ЦСКА не реши проблемите си в наказателното поле, именно едно центриране може да направи разликата в подобен двубой със сравнително изравнени сили. Христо Янев и компания обаче несъмнено знаят и работят върху това как да се справят по-добре в защита при центрирания, като в последно време голяма сигурност на отбраната вдъхва новото попълнение Жан-Филип Гбамен, който играе като трети централен защитник.

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