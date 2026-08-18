Спорт:

Ахилесовата пета на ЦСКА, която може да се окаже пагубна срещу ОФИ

18 август 2026, 16:31 часа 375 прочитания 0 коментара

Носителят на Купата на България ЦСКА се изправя пред сериозно изпитание срещу ОФИ в битка за влизане в основната фаза на Лига Европа, а един от потенциалните проблеми за "червените" може да се окаже добре познат - начинът, по който отборът защитава наказателното си поле при центрирания и статични положения. Двубоят в Ираклион е в четвъртък от 21:00 часа, а в ОФИ несъмнено ще опитат да се възползват от уязвимостта на ЦСКА при центрирания в пеналтерията.

Проблемите в отбраната на ЦСКА при центрирания са притеснителни

Проблемите на ЦСКА в дефанзивен план не са новост. "Червените" допуснаха гол след центриране при гостуването на Дери Сити, а в последния си европейски двубой срещу Макаби Тел Авив отново показаха сериозни колебания в собственото наказателно поле. Въпреки победата с 3:0 в първата среща, ЦСКА загуби реванша с 1:3 и трябваше да премине през сериозна драма, за да продължи. Колебания при центрирания имаше и срещу Ботев Враца.

Още: ЦСКА се размина с млад нападател на Лудогорец

ЦСКА

ОФИ има физически мощни футболисти, които могат да атакуват центрирания в наказателното поле на ЦСКА

Това може да бъде оръжие за ОФИ. Гръцкият тим разполага с физически мощни футболисти и може да търси директни центрирания към наказателното поле, особено при корнери и свободни удари. Проблемът на ЦСКА не изглежда толкова свързан с ръста и физиката на централните защитници, колкото с организацията - кой атакува топката, кой пази зоната и как се реагира на второто подаване. 

Ако ЦСКА не реши проблемите си в наказателното поле, именно едно центриране може да направи разликата в подобен двубой със сравнително изравнени сили. Христо Янев и компания обаче несъмнено знаят и работят върху това как да се справят по-добре в защита при центрирания, като в последно време голяма сигурност на отбраната вдъхва новото попълнение Жан-Филип Гбамен, който играе като трети централен защитник.

Още: ЦСКА нанесе тежък удар на Левски – „армейците“ отмъкнаха капитан на „сините“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес