В Крит не се страхуват от ЦСКА: ОФИ вижда слабости и смята "червените" за преодолими

ОФИ се готви за един от най-важните мачове в историята си, а в Крит очакват с огромен интерес сблъсъка с ЦСКА. Местните медии не крият респекта си към българския тим, но в същото време виждат възможност ОФИ да се пребори за място в основната фаза на Лига Европа. Първият двубой е в четвъртък от 21:00 часа на "Панкритио" в Ираклион, а реваншът е седмица по-късно в София.

ЦСКА може да страда под натиск, вярват в Крит

В Крит следят внимателно представянето на ЦСКА, като особено внимание е отделено на драматичния сблъсък с Макаби Тел Авив. "Червените" спечелиха с 3:0 в първия мач в Израел, но след това загубиха реванша в София с 1:3. Именно това се разглежда като доказателство, че ЦСКА може да бъде поставен под сериозен натиск.

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В същото време ОФИ влиза в двубоя с огромен заряд след спечелените Купа на Гърция и Суперкупа. Треньорът Христос Кондис дори пътува до София, за да наблюдава на живо реванша на ЦСКА с Макаби. Там се видя и една от слабостите на ЦСКА при играта в защита при центрирания, като такива проблеми имаше дори при разгромната победа над Ботев Враца през уикенда.

Иначе интересът в Крит е огромен, като билетите се изчерпват с бързи темпове, а местните медии очакват гореща атмосфера.

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