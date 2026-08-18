Организаторите на US Open пренебрегнаха Григор Димитров

Разочарование за най-добрия български тенисист Григор Димитров дни преди началото на последния за сезона турнир от Големия шлем. Тазгодишното издание на US Open ще се проведе между 23 август и 13 септември. През първата седмица ще се проведат квалификациите, а през останалите две - основната фаза. Очакваше се, че Димитров ще получи "уайлд кард" от организаторите в Ню Йорк за основния етап, но те не го включиха в този списък.

От US Open пренебрегнаха Григор Димитров

През миналата година първата българска ракета пропусна надпреварата в Ню Йорк заради контузия. Сега има огромен шанс отново да липсва от кортовете в основната фаза, ако не успее да премине през квалификациите. Той трябва да запише три победи, за да се класира напред в надпреварата. Григор попадна в списъка за квалификациите, което означава, че той има желание да се бори за своето място.

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Това е втори "мейджър" турнир за годината, в който Димитров трябва да се бори за мястото си в основната фаза. Това се случи на Ролан Гарос, където той отпадна още в първия кръг на пресявките. След това българинът получи специална покана от организаторите на Уимбълдън. За US Open обаче поканите за директната схема отидоха за младите местни звезди - Мартин Дам, Майкъл Джън, Джей Джей Уулф, Себастиан Грозни и Джак Кенеди.

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