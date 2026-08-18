Кабинетът "Радев":

Правителството се готви за избори

18 август 2026, 21:17 часа 844 прочитания 0 коментара
Снимка: Правителствена пресслужба
Правителството се готви за избори

Правителството на Румен Радев ще проведе редовно заседание в сряда, като първа точка от дневния ред е проект на решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. Съгласно Изборния кодекс Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите.

Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите на определен министър.

Разходите по подготовката и произвеждането на изборите, включително за машинното гласуване и за формите са за сметка на държавния бюджет по приета от Министерския съвет план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия. План-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден.

Датата на изборите

Припомняме, че в края на юли депутатите решиха президентските избори в България да се проведат на 25 октомври след лидерска среща на парламентарните групи по време на редовния председателски съвет в Народното събрание. При необходимост от втори тур балотажът ще бъде насрочен за 1 ноември. Съгласно Конституцията именно парламентът определя датата на президентските избори. Вотът трябва да се проведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 г. ОЩЕ: ЦИК прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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