Най-важните новини за деня, 18 август 2026

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 август 2026 г.

НОВА СЕРИЯ "МАГНИТСКИ": БОЖКОВ ГОВОРИ ЗА БОРИСОВ - СПРЯХ ДА ПЛАЩАМ И ИМАШЕ ОПИТ ДА МЕ ОТВЛЕКАТ

Съгласно протокола ("per the record"), в края на 2019 година Бойко Борисов (тогава премиер на България) и Владислав Горанов (финансов министър на България по това време) са се обаждали на Васил Божков, за "да го питат защо плащанията "ще помагаш" (цитат от Борисов) са спрели. След като той (бел. ред. - Божков) им заявява, че повече не смята да плаща, практически светкавично срещу него се активират наказателно преследване, национализация и други мерки. Какви са тези доказателства и съдържат ли се в хилядите страници документи и записи, които Божков е предоставил на OFAC според неговия адвокат, засега не е публично оповестено". Това е най-съществената част от нова публикация на разследващия сайт Bird.bg в страницата му във Facebook - ОЩЕ: Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков

ИСКАМ ДА ПОДТИКНА МЛАДИТЕ ХОРА ДА СЛУШАТ КАЧЕСТВЕНА МУЗИКА: ФИЛИП ДОНКОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

За мен това наистина беше изключителна емоция. Аз мога само да бъда благодарен на D2 за невероятната възможност.

"НЯКОИ СА ПРИНЦИПНИ, ДРУГИ ОБАЧЕ СЕ ПОДДАВАТ НА НАТИСКА": ЛАВРОВ СКРЪЦНА СЪС ЗЪБИ НА РАДЕВ

"Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС". С тези думи руският външен министър Сергей Лавров коментира позицията на българския премиер по отношение на Русия. По време на интервю за руската телевизия ВГТРК Лавров беше попитан за намерението на Радев да излезе от „Коалицията на желаещите“ и за позицията му, че войната трябва да бъде решена по дипломатически път.

ПАРИТЕ НА КАБИНЕТА "ГЮРОВ": ИВАН ХРИСТАНОВ СИ ТЪРСИ ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО, ДРУГ БИВШ МИНИСТЪР С ИНВЕСТИЦИЯ ЗА 2 МЛН.

Над 100 хиляди евро (106 499) в три банкови сметки декларира бившият служебен премиер Андрей Гюров в декларацията си за имущество и интереси, подадена към момента на освобождаването му от длъжността - 8 май 2026 г. В документа се вижда, че съпругата му Станислава притежава още около 7500 евро в две свои сметки. По един от банковите акаунти на двамата е в чужбина.

ЕВРОДЕПУТАТИТЕ НИ: МАЙДЕЛ И ЙОНЧЕВА С ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО В СМЕТКИТЕ, ДРУГИ ЖИВЕЯТ САМО НА ЗАПЛАТА

Българските евродепутати с по-голям стаж и опит са и с най-големи доходи и имоти в Брюксел, показа проверка на Actualno.com в регистрите на Сметната палата. В края на миналата седмица вече излязоха данните от имуществените декларации, които всички, заемащи публична длъжност, са длъжни да подават. В поредица от материали Actualno.com представя най-интересните данни, които попадат във въпросните декларации.

ИВО ХРИСТОВ ИМА 750 000 ЕВРО, СЕМЕЙСТВАТА НА КОПРИНКОВ И ЙОТОВА СЪЩО ВПЕЧАТЛЯВАТ

752 234 евро - такава сума декларира в пет свои банкови сметки Иво Христов, вицепремиерът "без портфейл" (т.е. без ресор) в правителството на Румен Радев. Една от тези сметки, в която има около 228 хил. евро, е в Белгия, а останалите са в България. Христов, който е журналист, преводач и бивш евродепутат от БСП, разполага и с шести банков акаунт, но в него е посочил, че има само 400 лева. Съпругата му Галя Горанова разполага с около 10 000 евро, става ясно от декларацията за имущество и интереси на вицепремиера, подадена тази година, но с данни към 2025 г.

НАТО С ПЛАН КАК ЩЕ ВОЮВА, АКО РУСИЯ НАПАДНЕ. НЯМА СТРАТЕГИЯ, АКО РУСИЯ И КИТАЙ НАПАДНАТ ЕДНОВРЕМЕННО (ОБЗОР – ВИДЕО)

НАТО е разработило план за война при евентуална руска сухопътна атака срещу балтийските държави, твърди германският таблоид Bild. Според информацията, основното в плана е да бъдат обезвредени руските ракетни системи, които биха подкрепили евентуална руска сухопътна атака, включително системи в Калининград. И още – да бъде създадена буферна зона по руската и беларуската граница с Прибалтика и Полша, по-точно там, където би имало най-много операции и удари с дронове. В тази зона ще оперират основно дронове и наземни роботизирани системи. На по-късен етап планът предвижда нанасяне на въздушни удари по важни руски инфраструктурни обекти – мостове, пътища, отбранителни предприятия, летища.

НОВИ ЗАКОНИ, МИСЪЛ ЗА МЛАДИТЕ И РЕШАВАНЕ НА НАЛЕЖАЩИТЕ ПРОБЛЕМИ: КАК УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЩЕ СПАСЯВАТ КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ

В управленската програма на правителството на Румен Радев се дава амбициозна заявка за справяне с едни от най-належащите проблеми в културния сектор в България, които се обсъждат от години, но така и не се стигна до конкретни действия и положителни резултати. Сега управляващите поставят "утвърждаването на културата като устойчив обществен и държавен приоритет" и уточняват, че "в центъра на тази стратегическа рамка трябва да бъде поставен човекът – творецът, детето, младият човек, публиката и гражданинът."

10 АПАРТАМЕНТА И ОЩЕ ИМОТИ: РЕГИОНАЛНИЯТ МИНИСТЪР И ЖЕНА МУ СА СЕ БЛАГОУСТРОИЛИ ВПЕЧАТЛЯВАЩО

С какви имоти разполагат и колко пари имат най-важните мъже и жени в България – тези, които избираме да ни управляват (депутатите) и тези, които те на свой ред избират да ни управляват (премиер и министри)? В края на миналата седмица вече излязоха данните от имуществените декларации, които всички, заемащи публична длъжност в България, са длъжни да подават. В поредица от материали Actualno.com oтразява и ще отразява по-интересните имотни данни, които вижда.

СПЕЦИАЛНИ КОМИСИИ ДА СЕ БОРЯТ С РАДИКАЛИЗИРАНИ МЛАДЕЖИ И ДЕЦА: НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК ДА СЕ СПРАВИМ С АГРЕСИЯТА

Големият проблем е радикалните групи младежи, които се появиха. В Пловдив въпросната „Кръв и чест“ се появи през 2001 година, когато имаше наръгване на един ромски младеж, имаше опит за регистрация и на националистическа партия. Очевидно тази група и мрежа е известна, но периодично е оставена без внимание. Това заяви пред bTV главният експерт от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Тихомир Безлов. Още: Удар срещу неонацистите: Трима с обвинения след акцията срещу "Кръв и чест" в Пловдив

ТАЙНИЯТ ПЛАН НА ИРАН ЗА ЕСКАЛИРАНЕ НА ВОЙНАТА

Докато Вашингтон се опитваше да постигне споразумение с Техеран за прекратяване на войната и постепенно отваряне на Ормузкия проток, твърдолинейното ръководство на Иран използва последните два месеца, за да се подготви за нов и по-мащабен конфликт. Според ирански и арабски представители, цитирани от The Wall Street Journal, в Техеран все по-силно се налага убеждението, че дипломатическите усилия на САЩ и Израел са само временен ход, който трябва да намали икономическия натиск и да спечели време за евентуален нов удар.

ЛЕВСКИ И ЦСКА В ЕВРОПА: ПЛОД НА ДОБРА РАБОТА, КЪСМЕТ ИЛИ ПЪЛНА СЛУЧАЙНОСТ?

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.