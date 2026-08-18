Невероятни сцени в София: Хиляди "сини" фенове създадоха лудница преди Левски – АЕК (ГАЛЕРИЯ)

София посиня часове преди един от най-важните мачове на Левски през този век. Хиляди привърженици на "сините" се събраха в центъра на столицата и потеглиха към Националния стадион "Васил Левски", където тази вечер тимът на Хулио Веласкес се изправя срещу АЕК Атина в плейоф за Шампионската лига.

София посиня! Феновете на Левски заляха улиците преди мача с АЕК

Феновете се събраха на бул. "Тодор Александров" №23, а малко след 19:45 часа шествието потегли към стадиона. Около 20:30 ч. привържениците достигнаха крайната си цел, като по пътя създадоха впечатляваща атмосфера с песни, знамена и факли.

Шествието бе една от най-ярките картини преди голямата европейска битка. "Сините" фенове демонстрираха огромната си подкрепа към отбора преди мач, който може да има историческо значение за клуба.

На "Васил Левски" се очакват около 40 000 зрители, които ще опитат да дадат допълнителен импулс на футболистите на Веласкес. Заради огромния интерес Столична община обяви и удължено работно време на част от градския транспорт, за да улесни прибирането на привържениците след края на срещата.

Двубоят започва в 22:00 часа, а реваншът е на 26 август в Атина. Можете да следите мача Левски - АЕК НА ЖИВО в Actualno.com.

Вижте и галерия от шествието в нашата Фейсбук страница: