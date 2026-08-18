Заради задимяването: България връчи вербална нота на Сърбия

Посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, намиращ се в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаване на огъня. Това се посочва в съобщение на Министерство на външните работи във връзка с констатираното силно задимяване в части от Софийска, Кюстендилска и Пернишка области на българска територия, предизвикано от горски пожари на територията на Република Сърбия.

МВнР е предприело спешни действия за изясняване на ситуацията. Българските дипломатически представителства в Белград и Ниш са в постоянен контакт с компетентните сръбски власти.

Министерството на външните работи ще информира своевременно обществеността за развитието на обстановката. ОЩЕ: Пожар в Сърбия задими София, общината с предупреждение към гражданите (КАРТА)

Над 40 сигнала в София

Над 40 сигнала бяха постъпили за задимяване, смог и неприятна миризма в различни части на София, съобщиха от Столична община. От градската управа заявяват, че към момента няма данни за големи пожари на територията на София или в непосредствена близост до града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и постъпилите сигнали на телефон 112, не отчитат огнища на територията на общината. По информация на Столичната дирекиця "Пожарна безопасност и защита на населението" - задимяването се оказа от голям горски пожар на територията на Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра. ОЩЕ: Черен дим над столичния квартал "Драгалевци": Подпалена строителна техника и пожар в къща (ВИДЕО)