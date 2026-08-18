Русия изстреля реактивни "Шахеди" над Киев: Ето как се справи Украйна?

Русия е изстреляла 76 реактивни дрона „Шахед“ срещу Украйна във вторник, насочени предимно към Киевска област, съобщи френският вестник Le Monde, позовавайки се на информация на украинските ВВС. Според предварителна оценка, противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала повече от 70 от тези дрона. Военновъздушните сили обаче съобщиха за удари от дронове и отломки от свалени дронове, падащи на няколко места, уточнявайки, че информацията все още се проверява.

Атаките продължават

Според същия източник, повече от 20 други реактивни дрона са навлезли в украинското въздушно пространство в късния следобед, което показва, че операциите по противовъздушната отбрана продължават.

Не пренебрегвайте мерките за безопасност

„След 18:30 ч. още над двадесет реактивни безпилотни летателни апарата навлязоха в украинското въздушно пространство! Бойните действия продължават, не пренебрегвайте правилата за безопасност“, подчертаха от ВВС.

Руските атаки днес

Кметът на Бровари Игор Сапожко съобщи за щети по граждански обекти и пожари, възникнали на три места. По-късно стана известно, че едно от местата на удара е дистрибуторският център на веригата магазини EVA и онлайн магазинът EVA.UA в Бровари.

Освен това, днес руски окупатори изстреляха ракети по село Печенихи, Харковска област. Според последната информация, при атаката са загинали 10 души. ОЩЕ: "Фламинго" е примитивна ракета, решението е друго: Коментар на украински военен