БФС обяви програмата за 1/8-финалите на Купата на България

14 ноември 2025, 09:45 часа 399 прочитания 0 коментара

На 5 ноември станаха ясни срещите, които ще определят кои отбори ще продължат напред в Купата на България. Сред фаворитите, жребият сякаш отреди най-тежък опонент на ЦСКА. „Армейците“ ще играят срещу Локомотив София. На Левски се падна мач с Витоша Бистрица, а Лудогорец ще се изправи срещу Септември София. Вече станаха ясни и датите на всички сблъсъци, след като спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата за 1/8-финалите.

11 и 12 декември ще ни предоставят два мача

Мачовете ще се изиграят в дните от 11 декември – четвъртък, до 15 декември – понеделник. Откриващият 1/8-финалите сблъсък е между Левски и Витоша Бистрица. „Сините“ ще посрещнат „бистришките тигри“ на „Герена“ в 17:30 ч. на 11 декември. Следващият мач ще бъде на 12 декември, когато Черно Море посреща Арда на стадион „Тича“, отново от 17:30 ч.

Цели три мача ще се изиграят на 13 декември, сред които и дербито на 1/8-финалите

13 декември събира цели три мача. Първо, от 12:00 ч. Славия ще бъде домакин на ЦСКА 1948. Вторият сблъсък отново ни пренася във Варна, където Спартак посреща отбора на Ботев Пловдив от 15:00 ч. И последният сблъсък от деня ще бъде и дербито на 1/8-финалната фаза. От 18:00 ч. ЦСКА ще бъде домакин на Локомотив София.

ЦСКА

На 14 и 15 декември ще бъдат последните три мача, Лудогорец закрива програмата

В неделя, на 14 декември, в програмата са записани два двубоя – Добруджа ще бъде домакин на Ботев Враца от 13:00 ч., а Локомотив Пловдив посреща Монтана от 16:00 ч. 1/8-финалите ще закрият Септември София и Лудогорец, които ще играят от 17:30 ч. на 15 декември. Ето и цялата програма:

11 декември: Левски – Витоша Бистрица 17:30

12 декември: Черно Море – Арда 17:30

13 декември: Славия – ЦСКА 1948 12:00

Спартак Варна – Ботев Пловдив 15:00

ЦСКА – Локомотив София 18:00

14 декември: Добруджа – Ботев Враца 13:00

Локомотив Пловдив – Монтана 16:00

15 декември: Септември София – Лудогорец 17:30

Николай Илиев
