Боримиров коментира евентуалния трансфер на Левски и загубите от Лудогорец

Днес, на 19 февруари, се навършиха 153 години от кончината на Апостола на свободата Васил Левски. След поднасянето на цветя и венци пред паметника на Апостола, изпълнителният директор на футболен клуб Левски Даниел Боримиров говори пред медиите. Той коментира последните загуби на „сините“ от Лудогорец, както и слуховете за още един евентуален входящ трансфер на „Герена“. Бившият футболист сподели мнението си и за още няколко теми, които са важни за клуба.

Даниел Боримиров: „Мисля, че играхме добре“

Ето какво каза Даниел Боримиров за последните загуби от Лудогорец: „За жалост в днешни дни не виждаме такъв обединител като Васил Левски. Фактът, че носим това име само по себе си говори за голяма отговорност. Мисля, че ние сме такива отговорни хора. Ние, както и преди сме го казвали – ще правим малки крачки, мислим мач за мач. Мисля, че вървим в правилната посока. Не мога да кажа, че са разочарование загубите от Лудогорец. Мисля, че играхме добре, особено във втория мач. Там показахме, че имаме силите и възможностите. Да, не в едно или две интервюта съм казвал, че трябва да се подобрим пред противниковата врата, за да сме по-добри. Мисля, че всеки един от футболистите знае в какъв голям клуб е дошъл и защитават достойно цветовете“.

„Когато стане това факт, ще разберете през нашия сайт“

Изпълнителният директор на Левски сподели мнението си по още теми, включително и слуховете за още един входящ трансфер на „Герена“: „Към момента не мога да кажа нищо за компании. Когато дойде времето, ще разберете. Нямаме срок за генерален спонсор. Когато стане това факт (б.р. евентуалният трансфер), ще разберете през нашия сайт. Предстои да разберем дали на Лудогорец ще му е трудно. Когато играеш на три фронта, е по-трудно да се концентрираш в първенството. Не знам какви са им целите. Мисля, че в Левски няма незаменими футболисти. Макун е един от нашите добри играчи и ще се радваме колкото се може, по-скоро да се върне в игра“.

