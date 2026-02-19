Раздвижване на трансферния пазар: ЦСКА и Левски се активизираха

Столичните футболни грандове ЦСКА и Левски показват известно раздвижване на трансферния пазар, като в последните часове се появиха спекулации, че ще търсят подсилване в отбрана. "Армейците" са се насочили към централен защитник от Аржентина, докато "сините" са в очакване на хърватски бранител, който се предполага, че ще пристигне на стадион "Георги Аспарухов" съвсем скоро.

ЦСКА иска централния защитник Факундо Родригес от Естудиантес

ЦСКА иска да вземе защитника Факундо Родригес от Естудиантес, твърди журналистът Сесар Луис Мерло. Желанието на "червените" е да привлекат аржентинеца под наем за година и половина, като заложат и клауза за неговото откупуване. Родригес има договор с Естудиантес до края на 2027 година, като специализираният портал Transfermarkt го оценява на 800 000 евро. Именно в отбрана ЦСКА има нужда от повече широчина.

Левски чака хърватския бранител Стипе Вуликич от Сампдория

Левски пък чака хърватина Стипе Вуликич, който играе за Сампдория в италианската Серия Б. Новината съобщи Слави Борисов, който е известен с достоверните си информации за "синия" клуб. 193-сантиметровият защитник изпадна от стартовия състав на Сампдория в последно време и сега му се търси друг отбор, в който да поддържа ниво, и изглежда, че това ще бъде лидерът в българския шампионат Левски.

