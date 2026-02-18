Ясно е кой ще води Ботев Пловдив

Преди дни треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров-Херо се раздели с клуба по взаимно съгласие след поредица от лоши резултати. Това беше една от по-изненадващите раздели между мениджър и отбор в Първа лига през последните дни, тъй като „канарчетата“ чакаха Херо да поеме отбора официално около месец. Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов говори за ситуацията с треньорския пост в клуба и разкри кой ще води отбора пред колегите от „Diema Sport“.

Илиян Филипов: „Имам нужда да изпразня главата си“

Ето какво каза Филипов: „В момента нашата легенда Лъчезар Балтанов води тренировките на отбора. Той ще е временен треньор, докато вземем решение кой да е следващият начело на тима. Искам да кажа на всички, че не съм разговарял с никой треньор и няма да го направя в следващите 10 дни. Имам нужда да изпразня главата си, на жаргонен език казано. Нужно е да мине малко време и след това ще преценим и ще направим много по-задълбочен анализ, преди да изберем следващия треньор на Ботев Пловдив.

„Ботев има много качествени футболисти“

За да си треньор на един отбор, преди всичко трябва да си психолог и да вникнеш в съзнанието на момчетата. Ако те се чувстват добре, ще бъдат добре и на терена. Аз твърдя, че Ботев има много качествени футболисти и съм разговарял с всеки един играч по отделно. Всеки от тях е видял близостта от мен и всичко ще бъде различно. Няма да има проблеми вече по отношение на мотивацията. Имаше страхотно настроение на тренировката. За мен и трите мача бяха загуби, след като не отбелязахме гол у дома срещу Берое. Надявам се нещата да потръгнат още срещу Лудогорец.

„Говорихме с Димитър Димитров приятелски“

Нямаме никакво напрежение с Херо. Той е специалист и го уважавам. Натовари се и той със съдийски решения. Спрях аз да разгорявам със съдии, каквото е, такова. Да вкараме три гола, пък нека съдията после повлияе. Говорихме с Димитър Димитров приятелски и се разделихме по взаимно съгласие, няма някаква драма там. Синът му си изрази личното мнение, както и аз. Не обичам да ме хапят.

