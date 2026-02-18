Войната в Украйна:

БФС глоби най-солидно Левски, играч от Втора лига със сериозна санкция

18 февруари 2026, 21:16 часа 331 прочитания 0 коментара

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви своите глоби след 21-вия кръг на Първа лига. Най-солидно е санкциониран Левски. "Сините" ще трябва да платят точно 2198,55 евро заради невъздържани прояви на публиката в двубоя срещу Ботев Пловдив миналата седмица. Помощник-треньорът на Локомотив София Живко Миланов е наказан с лишаване от права да стои на резервната скамейка на столичани заради получен червен картон в срещата със Спартак Варна.

Глобите на БФС

Той е санкциониран със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 1533.88 евро. Решението обаче подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7-дневен срок от уведомлението. Левски са глобени заради "нерегламентирано използване на факли и димки, възпламеняване на бомбички, използване на факли и димки довели до спиране на играта и обидни и нецензурни скандирания. "Канарчетата" от своя страна са с финансова санкция от 1022,58 евро. С различни глоби още са Локомотив Пловдив, ЦСКА и Берое. "Армейците" трябва да възстановят и щетите на стадион "Витоша" гр. Бистрица.

Любопитна глоба има и във Втора лига. Футболистът на Марек Дупница Константин Костадинов е наказан със спиран на състезателни права за 2 срещи и глоба в размер на 1278.23 евро. От Етър Велико Търново "ще олекнат" с 511.29 евро за обидни и нецензурни скандирания.

Иначе лидерът във Втора лига Дунав Русе започна пролетния полусезон по начина, по който се представяше и през есента. В двубой от 20-ия кръг "драконите" разгромиха с 4:0 Спартак Плевен. Възпитаниците на Георги Чиликов вкараха по два гола във всяко полувреме и дръпнаха с 9 точки пред преследвача Фратрия Варна, който във вторник ще гостува на Етър. Голямата изненада обаче поднесе Хебър Пазарджик, който надви с 10 души намиращия се на трета позиция Янтра Габрово (подробности четете в линка).

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски БФС Дисциплинарна комисия Марек Втора лига
