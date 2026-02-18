Разкриха кога съдената звезда от Първа лига ще се завърне в игра

Едно от по-големите имена, които са се присъединявали към отбори от Първа лига в последно време е Джордан Айб. Английското крило е играло в отбори като Ливърпул и Борнемут, но лошо стечение на кариерата му на няколко пъти го остави без отбор. От лятото на 2025 г. той е част от Локомотив София, но дори в България проблемите не спряха да го преследват. Въпреки всичко се очаква в най-скоро време да го видим в игра.

Станислав Генчев: „Очаквам да го картотекираме възможно най-скоро“

Джордан Айб беше призоват в съда и трябваше да се прибере в Англия, докато премине делото. В интервю за колегите от „Gong“ старши треньорът на Локомотив Станислав Генчев разкри кога се очаква да видим крилото в игра за „железничарите“: „При нас е, тренира си на пълни обороти. Имаше едно дело през миналата седмица, но вече се прибра в София. Очаквам да го картотекираме възможно най-скоро. Той направи много добра подготовка, свали килограми.

„Възможно е да го видим в игра още в следващия мач“

Момчето е изпълнително, спазва всичко, тактически ме разбира с една дума, няма никакъв проблем с него от това естество. Но знаете, че Англия е извън ЕС и той ходи до Сърбия, за да може по-бързо да си оправи документите. Възможно е да го видим в игра още в следващия мач, но може и в другия. Всичко зависи от документите. Той е класическо крило. Може да играе и като халф-бек, но не е изключено да сменя схемата, защото вече имам нужните изпълнители. Ние и срещу Спартак Варна през второто полувреме сменихме постройката“.

