Кога е най-добре да засадите краставици, за да е богата реколтата?

Краставиците са едни от най-популярните зеленчуци, отглеждани в градините. Ключът към богата реколта е изборът на правилната дата за сеитба и правилната подготовка на растенията. Ето кога е най-добре да се засади тази градинска култура.

Засаждане на краставици - кога е най-добре да се прави

Краставиците могат да се сеят както в открита земя, така и чрез разсад. Последният вариант изисква малко повече работа от традиционната сеитба. Растенията, отглеждани от разсад, обаче са по-устойчиви на температурни колебания и по-малко податливи на болести.

Най-добре е семената да се засеят през втората половина на април. По-добре е да се използват отделни саксии за това, а не една голяма, за да не се повредят корените по време на пресаждането. Всеки контейнер трябва да бъде напълнен с добре дренирана почва.

За да се ускори покълването, се препоръчва семената предварително да се накиснат във вода за 24 часа. Кълновете обикновено се появяват след 5–10 дни. В рамките на 10–14 дни ще израсне силен и здрав разсад с мощна коренова система.

Готовите разсади се пресаждат в почвата през май. Преди това обаче младите растения трябва да се закалят - да се изложат на чист въздух за няколко часа в продължение на няколко дни.

Краставиците са много чувствителни към студ. Най-доброто време за сеитба в открита земя е втората половина на май. Много зависи от региона. Краставиците ще загинат, ако почвата е студена и температурата падне под 10 градуса по Целзий.

Изкопайте дупки в земята с дълбочина около 1,5–2 см и поставете по две семена във всяка дупка. Ако и двата разсада поникнат, отстранете по-слабия. Оставете 10–15 см между растенията, за да им дадете място да растат.

Краставиците могат успешно да се отглеждат и в контейнери директно на балкона. Най-подходящи са джуджестите сортове или тези, отглеждани на опори. Саксиите трябва да се държат на топло място поне до средата на май.

