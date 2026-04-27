“Бостанджиев идва в Левски с голяма заявка, от Сираков и Боримиров зависи да не се хване в капана, в който падна и ЦСКА“

“Атанас Бостанджиев идва с голяма заявка. Оттук нататък остава Сираков и Боримиров, които остават така или иначе във властта на Левски това цялото нещо да се задвижи“. Това мнение изрази Бойко Димитров в последния епизод на “Точно попадение“, що се отнася до новия собственик на Левски. Той заяви, че Наско Сираков и Даниел Боримиров, които ще останат по високите етажи на “Герена“, трябва да направят каквото трябва, за да проработи новия проект на “сините“. Димитров сравни ситуацията на Левски с тази на ЦСКА, когато Валтер Папазки пое клуба.

“Идва с голяма заявка“

“Атанас Бостанджиев, честно да си кажа, до преди пресконференцията, това име нищо не ми говореше. Тоя човек, ще се разминем на улицата, аз не знам кой е. Човекът явно има финансови възможности, явно разбира от сферата, в която работи и е сериозен специалист там. Идва с голяма заявка. Оттук нататък остава Левски, благодарение на Сираков, Боримиров, които остават, така или иначе, във властта на клуба, това цялото нещо да се задвижи. Защото, както видяхме в ЦСКА, дори и с идването на Валтер Папазки имаше много нагоре-надолу, като асансьор. Нещо го направят добре, после – попадане“, заяви Бойко Димитров.

“Сираков е врял и кипял във футбола“

“Тъй че това ще зависи от Сираков, от Боримиров, от хората, които са с изпълнителната власт в клуба. Защото, както и самият Бостанджиев каза, неговата функция е да подкрепя финансово. Оттам нататък той няма да се меси и да диктува какво трябва да се случва, как да се случва и така нататък. На мен ми направиха впечатление няколко неща от изказването на Сираков. Едното беше “ние знаем с кого трябва да се борим“, което за мен е препратка към ЦСКА. И другото беше “не очаквайте, че тук сега ще потекат реки от пари“. Не знам, той Сираков е врял и кипял във футбола.

"Но той сега ще се сблъска с това, с което се сблъска и ЦСКА – в един клуб има пари и веднага ще видиш как един футболист, който в сегашното състояние на Левски ще му струва 400 000 евро, как ще почне да се искат по 1 милион, милион и 200 хиляди, милион и половина", завърши Димитров.

