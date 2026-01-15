Ботев Пловдив скочи и на БФС - готов е да ескалира казуса "Око-Флекс" до ФИФА

Отборът на Ботев Пловдив продължава да се противопоставя на трансфера на Армстронг Око-Флекс в Левски. "Сините" платиха откупната му клауза и вече го представиха като свой футболист, а сделката бе валидирана и от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. От Ботев обаче излязоха с поредна декларация, в която се противопоставиха и на позицията на БФС, като от клуба са готови да ескалират казуса с Око-Флекс до най-високо ниво - ФИФА и Спортния арбитражен съд в Лозана.

Ето какво гласи позицията на Ботев Пловдив:

С настоящото ПФК Ботев Пловдив официално и изрично възразява срещу съдържащата се в Решение на Спортно-техническата комисия от 15.01.2026 г. констатация, че трудовият договор между клуба и футболиста Армстронг Иния Око-Флекс е прекратен, считано от 14.01.2026 г., на основание „активиране и прилагане на уговорена клауза“.

I. Липса на компетентност за произнасяне по същество

СТК на БФС не разполага с правомощия да се произнася по законосъобразността на едностранно прекратяване на трудов договор, когато:

е налице международен елемент;

спорът подлежи на разглеждане по Регламента на ФИФА за статута и трансферите на играчи (RSTP);

между страните съществува висящ или предстоящ спор пред компетентните органи на ФИФА.

В този смисъл всяка констатация на СТК относно действието или валидността на договорна клауза има изцяло административен и временен характер и не може да поражда правни последици по същество.

II. Неправилно тълкуване на договорна клауза

В договора между ПФК Ботев Пловдив и футболиста НЕ е предвидено изрично право на футболиста да прекрати едностранно договора си срещу заплащане на определена сума.

Съгласно установената практика на ФИФА и CAS:

наименованието „buy-out clause“ не е решаващо;

решаващо е дали договорът изрично предоставя на футболиста право на едностранно прекратяване, както и дали е спазена предвидената процедура.

В конкретния случай:

не е налице взаимно съгласие;

не е налице just cause;

не е доказано плащане или депозиране на каквато и да е сума;

не е спазена каквато и да е процедура за валидно прекратяване.

Следователно договорът не е прекратен валидно.

III. Нарушение на Регламента на ФИФА

Съгласно чл. 13, чл. 14 и чл. 17 от RSTP, едностранно прекратяване без основание поражда последици и подлежи на санкции, като спорът е изключително от компетентността на ФИФА.

В този смисъл всяко действие по третиране на футболиста като „свободен“ или подлежащ на картотекиране създава сериозен риск от международен спор, включително ангажиране на солидарна отговорност на нов клуб.

IV. Изрично запазване на права

ПФК Ботев Пловдив не признава констатацията за прекратяване на договора и счита договора за действащ, като си запазва всички права да защити интересите си:

пред ФИФА;

пред CAS;

както и по всички други приложими правни редове.

Уведомяваме Ви, че евентуално картотекиране на футболиста при тези обстоятелства може да доведе до сериозни правни и репутационни последици за участниците в първенството и за българския футбол като цяло."

