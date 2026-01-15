НАСА: До 2035 г. на Луната ще има цяло селище

Администраторът на НАСА Шон Дъфи разкри амбициозни планове за изследване на Космоса: до 2035 г. на Луната трябва да бъде създадено постоянно селище, захранвано с ядрена енергия. За това пише „Дейли Мейл“.

НАСА планира да създаде селище на Луната

В реч на Международния авиационен конгрес (IAC) в Сидни, г-н Дъфи каза: „Ще създадем устойчив човешки живот на Луната. Не просто аванпост, а цяло село.“

Крайната цел на програмата „Артемида“ е да се създаде дългосрочна база, която е самодостатъчна и способна да приема астронавти постоянно.

Той посочва и ключовите характеристики на бъдещата лунна база:

Ядрена енергия: През август г-н Дъфи призова Съединените щати да станат първата страна, която ще разположи ядрен реактор на Луната. Реакторът, наречен Fission Surface Power System, е проектиран да произвежда 100 kW електроенергия. Това е от решаващо значение за захранването на базата през 14-дневните лунни нощи, когато слънчевите панели са неефективни.

Местни материали: Базата ще бъде построена от материали, открити на Луната. НАСА проучва възможността за 3D печат на обитаеми структури, използвайки лунна почва (реголит) и вода, открити близо до Южния полюс. Астронавти на МКС вече са практикували смесване на цимент, за да тестват ефективността му в условия на микрогравитация.

Целта на НАСА е да върне хората на Луната за първи път след мисията „Аполо“ през 1972 г.

При мисията Артемида II четирима астронавти ще се впуснат в 10-дневна мисия до Луната, прелитайки на разстояние от 9200 км. Екипажът ще тества ракетата Space Launch System и космическия кораб Orion.

При мисията Артемида III (2027 г.) е планирано екипаж от двама души да кацне близо до южния полюс на Луната. За разлика от мисиите Аполо (които прекараха само един ден на повърхността), екипажът на Артемида III ще прекара приблизително седем дни на Луната, събирайки данни за изграждането на постоянна база.

Освен плановете си за Луната, г-н Дъфи изрази смели амбиции за Марс. Той прогнозира, че до 2035 г. НАСА ще е „направила огромна крачка напред в мисията си да достигне Марс“ и ще бъде „на прага на кацането на хора на Марс“.

Ръководителят на НАСА заключи: „Връщаме се на Луната и този път, след като сложим знамето си, ще останем там.“

