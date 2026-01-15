Макрон се появи със зачервено око: Каква е причината? (ВИДЕО)

Еманюел Макрон се появи на публично място със зачервено око. От Елисейския дворец заявиха, че причината е спукан кръвоносен съд. Въпреки това, някои не пропуснаха шанс да клюкарстват и веднага предположиха, че френският президент може да е станал жертва на "домашно насилие". Повод за спекулациите стана разпространен преди време клип, на който се вижда как съпругата му Бриджит посяга към лицето му преди да слязат от самолета при посещение.

Сега френският президент Еманюел Макрон се пошегува със зачервеното си око, като го отдаде на „напълно безобидно“заболяване. „Моля, извинете грозния вид на окото ми“, каза Макрон в началото на речта си пред военни. „Това, разбира се, е нещо напълно безобидно“, добави той с усмивка.

Макрон се появи с подпухнали, зачервени очи по време на речта си във военната база в Истр, в Южна Франция. По-рано той носеше слънчеви очила по време на проверка на войските на открито.

„Просто вижте неволна препратка към „Окото на тигъра“... За тези, които разберат препратката, това е знак за решителност“, пошегува се той, очевидно визирайки името на хитовата песен на американската рок група Survivor от филма „Роки III“ от 1982 г. с участието на Силвестър Сталоун. Речта на Макрон беше насочена към ключови предизвикателства пред военните през 2026 г., от ускореното превъоръжаване на Франция и продължаващата подкрепа за Украйна , до решението за изпращане на войски в Гренландия в знак на подкрепа за Дания.