Арда сгази третодивизионен тим в първата си контрола, Попето и Карагарен блестят за Господаря на Родопите

Арда Кърджали се наложи с 3:0 над Левски Карлово в контролна среща, играна на стадиона в Брацигово. В 23-ата минута Иво Казаков засече центриране на Кабов и с глава откри резултата. В 37-ата минута Казаков можеше да покачи аванса за отбора от Кърджали, но вратарят изби в ъглов удар. В 41-ата минута отново той имаше възможност да се разпише, но топката срещна гредата. След почивката в игра за Арда се появиха всички налични футболисти.

Карагарен пропусна дузпа след почивката

В 60-ата минута Ивелин Попов изведе Карагарен, който беше точен и покачи на 2:0. В 68-ата минута Карагарен върна жеста към Попов, който с точен и плътен удар покачи на 3:0. В 76-ата минута главният съдия отсъди дузпа, която Карагарен не успя да реализира. До края на срещата резултатът остана непроменен.

На 18 януари футболистите, водени от треньора Александър Тунчев, заминават за Анталия, където ще се проведе втората част от зимната подготовка на отбора.

